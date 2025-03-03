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Мінспорту позбавило Тимощука та Каладзе звань майстрів спорту України

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Мінспорту позбавило Тимощука та Каладзе звань майстрів спорту України
Каху Каладзе навіть у рідній Грузії називають зрадником

Веслувальницю Жалінську, яка служила в Нацгвардії і виїхала в Росію, позбавили звання «Майстер спорту України міжнародного класу»

Міністерство молоді та спорту оголосило про позбавлення спортивних звань ряду спортсменів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Трибуну».

Зокрема Анатолія Тимощука і Сергія Карякіна позбавили звань «Заслужений майстер спорту України» і «Майстер спорту України», а Каху Каладзе – «Майстер спорту України міжнародного класу».

Веслувальницю Ларису Жалінську, яка служила в Нацгвардії і виїхала в Росію, позбавили звань «Майстер спорту України міжнародного класу» та «Майстер спорту України».

Позбавили звання «Майстер спорту України» і чернівецького каратиста Євгена Пилипюка, який не повернувся до України після турніру у Венеції, а також його дружину Дар’ю Пилипюк.

Звання «Заслужений майстер спорту України» позбавлено: Анатолія Тимощука (футбол), Сергія Карякіна (шахи)

Звання «Заслужений тренер України» позбавлено: Сергія Степаненка (велосипедний спорт)

Звання «Майстер спорту України міжнародного класу» позбавили: Ларису Жалінську (академічне веслування), Каху Каладзе (футбол), Олега Мосура (українська боротьба на поясах), Олександра Ощепкова (універсальний бій), Юрія Василишина (комбат Дзю-Дзюцу), Марка Бойчука (кікбоксинг WAKO і тхеквондо), Сергія Карякіна (шахи), Володимира Куруоглу (пауерліфтинг з вадами зору)

Звання «Майстер спорту України» позбавили (деякі спортсмени згадуються не один раз, оскільки їх позбавили звань в кількох видах спорту): Дмитра Грущака (біатлон), Владислава Атамасова (вільна боротьба), Ларису Жалінську (академічне веслування), Анатолія Тимощука (футбол), Артема Мелкумяна, Андрія Стояна (бойове самбо), Дар’ю Пилипюк, Євгенія Пилипюка (карате), Олександра Ощепкова (універсальний бій), Дмитра Макарова, Тимура Курбанкадієва, Артема Мелкумяна, Андрія Стояна (змішані єдиноборства (ММА)), Турал Раміла огли Баширова (кікбоксинг ІСКА), Артема Мелкумяна, Андрія Стояна (комбат Дзю-Дзюцу), Артема Мелкумяна (рукопашний бій), Дарину Королович (тхеквондо), Олександра Магду (пляжний футбол), Сергія Карякіна (шахи), Володимира Куруоглу (пауерліфтинг з вадами зору).

Нагадаємо, спортивний журналіст із Грузії Зубар Чітая розповів про своє ставлення до Кахи Каладзе.

«Каладзе абсолютно в адекваті. Він просто мерзотник. І просто людина, яка обрала свій шлях, сторону, і ця сторона називається так: «Я буду з тими, хто гарантує мені добробут, збереження влади, збереження свого теплого місця, прибутку і так далі – замість совісті, замість відповідальності за свою країну, замість майбутнього цієї країни і України в тому числі, яким його бачать більші частини цих країн. Мені важливіше своя задниця, щоб вона була в теплі. І для того, щоб вона була в теплі, і щоб служити господарям, які це тепло забезпечують, я піду на все». І от він йшов, йшов, йшов, поступово плив, плив, плив – і заплив за всі буйки, за всі червоні лінії. Разом зі своїми господарями спалив усі мости за собою. Тепер йому нема куди повертатися, неможливо відкотити», – заявив Чітая.

Він також зазначив, що Каладзе став зрадником.

Теги: спорт біатлон кікбоксинг тхеквондо веслування карате єдиноборства тренер вільна боротьба пляжний футбол академічне веслування самбо змішані єдиноборства Анатолій Тимощук Міністерство молоді і спорту України

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