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Розклад передостаннього етапу Кубка світу з біатлону зазнав змін через погоду

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Розклад передостаннього етапу Кубка світу з біатлону зазнав змін через погоду
Замість класичних індивідуальних гонок у Поклюці біатлоністи бігтимуть короткі «індивідуалки»
фото: biathlon.com.ua

Обидві короткі індивідуальні гонки у Поклюці відбудуться в один день

Календар Кубка світу з біатлону у Поклюці зазнав змін. Відповідні зміни зазначені на офіційній сторінці Міжнародного біатлонного союзу.

Причиною змін розкладу передостаннього етапу Кубка світу пов'язані з погодними умовами. Організатори пояснили, що високі температури, а також зливи, які прогнозують у Поклюці зумовили перенесення старту початок гонок.

Крім цього, змін зазнав і сам формат гонок на Кубку світу у Поклюці. Замість класичних індивідуальних гонок (15 км для жінок та 20 км для чоловіків) біатлоністи бігтимуть короткі «індивідуалки», дистанція яких на 2.5 км та 5 км відповідно є меншою.

Таким чином, внаслідок перенесень, обидві короткі індивідуальні гонки відбудуться в один день: у четвер, 13 березня. У п'ятницю не відбудеться жодної гонки, тоді як у суботу замість запланованих змішаних естафет пройдуть масстарти, а у неділю – навпаки.

Розклад восьмого етапу Кубка світу з біатлону

  • Четвер, 13 березня, 12:30. Коротка індивідуальна гонка, жінки
  • Четвер, 13 березня, 16:15. Коротка індивідуальна гонка, чоловіки
  • Субота, 15 березня, 14:35. Масстарт, жінки
  • Субота, 15 березня, 16:45. Масстарт, чоловіки
  • Неділя, 16 березня, 13:05. Синглмікст
  • Неділя, 16 березня, 15:50. Змішана естафета

Нагадаємо, чоловіча збірна України з біатлону сенсаційно здобула бронзову нагороду Кубка світу в чеському Новому Месті

Перед початком естафети букмекери та фахівці пророкували нашій збірній боротьбу за місце в топ-10. Однак, наші хлопці змогли створити справжнє спортивне диво та фінішували на третьому місці.

У складі нашої збірної змагалися Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Першим на дистанцію від України виходив Артем Тищенко. Використавши два додаткових патрони на «лежці» та «стійці», Артем передав естафету дев'ятим.

Віталій Мандзин передав естафету 10-м.

Антон Дудченко закрив всі 10 мішеней без жодного додаткового патрону та завершив свій етап вже на п'ятому місці.

Останнім від України на дистанцію виходив лідер нашої збірної Дмитро Підручний. На «лежці» та «стійці» Дмитро використав по одному додатковому патрону. На дистанцію після останньої стрільби він вирушив третім та зміг фінішувати в трійці призерів.

Ця «бронза» стала для України першою нагородою на Кубках світу за останні три сезони. Востаннє українці здобували медаль у сезоні 2021/22 – тоді Дар'я Блашко та Артем Тищенко в одиночному міксті також здобули «бронзу».

Кубок світу з біатлону. Нове Место. Естафета, чоловіки

9 березня

  1. Франція (0+4) 1:16:24.3
  2. Норвегія (1+8) +1:26.6
  3. Україна (0+7) +2:45.4
  4. Німеччина (4+9) +2:57.1
  5. Австрія (0+10) +4:07.2
  6. Італія (3+8) +4:28.8
Джерело
Теги: біатлон

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