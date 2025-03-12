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Збірну України було визнано найкращими біатлоністами тижня. Результати голосування

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Збірну України було визнано найкращими біатлоністами тижня. Результати голосування
У складі нашої збірної бронзу Кубку світу здобули Тищенко, Мандзин, Дудченко та Підручний
фото: ФБУ

Наші хлопці вирішили розділити перемогу з норвежкою Інгрід-Ландмарк Тандреволд

На офіційних ресурсах Міжнародного біатлонного союз (IBU) завершилося голосування, яке визначало найкращих біатлоністів тижня. Як повідомляє «Главком» з посиланням на IBU, перемогу здобула чоловіча збірна України.

Конкурентами наших хлопців були шведи Ганна Еберг і Себастьян Самуельссон, а також норвежка Інгрід-Ланнмарк Тандреволд.

Переможця обирали шляхом голосування на офіційному сайті IBU, а також у Facebook та Instagram федерації.

Однак, наші хлопці вирішили розділити цю перемогу ще з однією спортсменкою, яка також була серед номінантів – норвежкою Інгрід-Ландмарк Тандреволд. У спринті біатлоністка здобула першу перемогу в надскладному сезоні: лише у грудні вона перенесла операцію на серці.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з біатлону сенсаційно здобула бронзову нагороду Кубка світу в чеському Новому Месті

Перед початком естафети букмекери та фахівці пророкували нашій збірній боротьбу за місце в топ-10. Однак, наші хлопці змогли створити справжнє спортивне диво та фінішували на третьому місці.

У складі нашої збірної змагалися Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Першим на дистанцію від України виходив Артем Тищенко. Використавши два додаткових патрони на «лежці» та «стійці», Артем передав естафету дев'ятим.

Віталій Мандзин передав естафету 10-м.

Антон Дудченко закрив всі 10 мішеней без жодного додаткового патрону та завершив свій етап вже на п'ятому місці.

Останнім від України на дистанцію виходив лідер нашої збірної Дмитро Підручний. На «лежці» та «стійці» Дмитро використав по одному додатковому патрону. На дистанцію після останньої стрільби він вирушив третім та зміг фінішувати в трійці призерів.

Ця «бронза» стала для України першою нагородою на Кубках світу за останні три сезони. Востаннє українці здобували медаль у сезоні 2021/22 – тоді Дар'я Блашко та Артем Тищенко в одиночному міксті також здобули «бронзу».

Кубок світу з біатлону. Нове Место. Естафета, чоловіки

9 березня

  1. Франція (0+4) 1:16:24.3
  2. Норвегія (1+8) +1:26.6
  3. Україна (0+7) +2:45.4
  4. Німеччина (4+9) +2:57.1
  5. Австрія (0+10) +4:07.2
  6. Італія (3+8) +4:28.8

Як повідомлялося, у шведському Естерсунді завершився юніорський чемпіонат світу з біатлону. Біатлоністи розіграли 18 комплектів нагород у двох вікових групах: молодшій та старшій.

На юніорському чемпіонаті світу Україна була представлена 16 спортсменами: дев'ятьма жінками й сімома чоловіками. Кожен з них взяв участь у принаймні одній гонці змагань.

За увесь турнір в активі збірної одна медаль – «бронза» Олександри Меркушиної у масстарті-60 старшої вікової категорії. Крім цього українці двічі потрапляли у топ-5 особистих гонок і посіли рекордне для країни п'яте місце у юнацькому міксті.

Завдяки бронзовій медалі Меркушиної збірна України втретє поспіль завершує змагання з нагородою. Востаннє «синьо-жовті» завершували юніорський чемпіонат світу без медалей ще у 2022 році.

Загалом у медальному заліку Україна поділила останнє, 11-те місце разом зі збірними Словенії та Швейцарії — найгірший результат за два роки.

У 2023 році у медальному заліку були 12-ті з двома «бронзами»: Олександри Меркушиної у «індивідуалці» й командної у змішаній естафеті.

Перемогу у медальному заліку юніорського чемпіонату світу здобула збірна Франції — 15 медалей, з яких п'ять золотих. Друге місце у Норвегії, у якої теж п'ять золотих нагород, а трійку замикає збірна Німеччини з шістьма нагородами змагань.

Теги: біатлон

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