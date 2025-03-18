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«Був у запої». У РФ знайшли журналіста, який поїхав висвітлювати чемпіонат з біатлону і зник

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Був у запої». У РФ знайшли журналіста, який поїхав висвітлювати чемпіонат з біатлону і зник
Журналіста знайшли в одному з готелів Тюмені

Круглов розповів, що випивав по літру горілки за добу

Російський спортивний журналіст Олександр Круглов, який спочатку зник, а потім знайшовся в Тюмені, зізнався, що був у запої. Про це повідомляє «Главком».

Журналіст Круглов, який приїхав до Тюмені висвітлювати чемпіонат Росії з біатлону, перестав виходити на зв'язок 12 березня. Турнір проходив із 13 по 16 березня.

Пізніше його пошуками зайнялися волонтери.

Через деякий час журналіст був знайдений живим у одному з тюменських готелів.

«Я зараз їду до наркологічного центру. Запій тривалий. Компанія була, та один пив. Кілька годин тому дізнався, що мене розшукують. Телефон я не вимикав. Просто не відповідав», – розповів Круглов.

Також джерела російських ЗМІ зазначили, що Круглова виявили у дуже нетверезому стані та відвезли на допит у поліцію.

«Чоловік зізнався: був у п'ятиденному запої та весь цей час не виходив із номера. Круглова виявили у дуже нетверезому стані та відвезли на допит у поліцію. Останніми днями він провів із сусідом, який і виходив до магазину за «паливом». Тож журналіста ніхто не бачив. Круглов розповів, що випивав по літру горілки за добу, поки товариш його не «здав», – зазначило джерело.

Нагадаємо, Артем Мілевський пригадав неприємну історію, яка сталася з ним під час виступів у складі турецького «Газіантепспору».

Артем Мілевський в ефірі TikTok пригадав одне непорозуміння, яке сталося з ним у Туреччині.

«Одного разу ми поверталися автобусом із переможного виїзного матчу, я тоді асист ще віддав. Дорога далека – годин сім, а спекотно капець. Зупинилися на заправці. Усі турки пішли до холодильника з водою, а я до іншого – де пиво стояло. Щоб не нахабніти, взяв три баночки Heineken», – згадує Мілевський.

Він зазначив, що одразу відчув щось не те.

«Сів в автобус, а на мене всі обернулися і якось дивно подивилися», – розповів Артем.

Сам Мілевський не вбачав у цьому ніяких проблем.

«Їдемо далі. Тут литовський воротар Карчемарскас мені каже: «Пиво не можна, тут так не прийнято, турки здати тебе можуть». – «У сенсі не прийнято? Я ж не горілку або віскі взяв, а пару банок пива після гри – це нормально», – згадує нападник.

Завершилося усе «викликом на килим» до керівництва клубу.

«Після прибуття мене викликало керівництво клубу: «Що ти там влаштував в автобусі?» Коротше, здали мене. Після цього з турками я особливо не дружив. Вони постійно здають. Це не моя країна», – резюмував форвард.

Мілевський виступав за «Газіантепспор» з вересня по грудень 2013 року (дев’ять матчів, один гол, один асист).

Теги: алкоголь алкогольне сп'яніння біатлон росія

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