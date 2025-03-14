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Функціонеру, з яким РФ розраховувалася послугами повій, довічно заборонено займати посади у спорті

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Функціонеру, з яким РФ розраховувалася послугами повій, довічно заборонено займати посади у спорті
Бессебергу 79 років, він обіймав посаду президента IBU з 1993-го до 2018-го року
Фото: Magnar Kirknes

У 2024 році норвезький суд засудив Бессеберга на 3 роки і 1 місяць в'язниці за корупцію

Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс довічну заборону колишньому голові Міжнародної спілки біатлоністів (IBU) Андерсу Бессебергу обіймати спортивні посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Biathlon Integrity Unit (BIU).

У квітні 2024 року норвезький суд засудив функціонера на 3 роки і 1 місяць в'язниці за корупцію в період, коли він очолював IBU. Зокрема, Бессеберга звинуватили у отриманні хабарів у вигляді дорогих годинників, секс-послуг від російських повій, а також мисливських турів у РФ.

Бессеберг також був звинувачений незалежною зовнішньою оглядовою комісією Міжнародної федерації (ERC) у сприянні та захисті інтересів Росії, «особливо в антидопінговому контексті» після того, як був підкуплений керівниками біатлону цієї країни.

У постанові CAS зазначається, що довічна заборона для Бессеберга встановлена ​​через серйозність порушень.

Бессебергу 79 років, він обіймав посаду президента IBU з 1993-го до 2018-го року.

Нагадаємо, участь російської бігунки Дар'ї Ядерної в Токійському марафоні спровокував гучний скандал – її було викрито у шахрайстві.

Час росіянки на Токійському марафоні – 2 години 46 хвилин 42 секунди – став найкращим серед всіх росіянок. Однак він був анульований, а саму її виключено з протоколу змагань через порушення правил.

З'ясувалося, що Ядерная, яка посіла 47-е місце у загальному заліку, спеціально скоротила дистанцію. Організатори з'ясували: росіянка пропустила кілька контрольних точок, а згодом зрізала маршрут.

Як повідомлялося, колишній канадський сноубордист Райан Веддінг потрапив до переліку топ-10 злочинців, яких розшукує ФБР.

Веддінг виступав за Канаду на Олімпіаді-2002 у Солт-Лейк-Сіті, де посів 24-е місце у паралельному гігантському слаломі.

У 2010 році його заарештували і дали йому чотири роки в'язниці за продаж наркотиків.

Тепер же колишнього сноубордиста звинувачують в організації цілої мережі з продажу кокаїну (йдеться про десятки тонн) з Колумбії до США та Канади, а також в організації щонайменше трьох вбивств та однієї спроби вбивства.

За будь-яку інформацію про Веддінга, яка призведе до його арешту, ФБР обіцяє нагороду в $10 мільйонів.

Повідомляється, що зараз, найімовірніше, 43-річний Веддінг проживає в Мексиці.

Теги: росія біатлон корупція

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