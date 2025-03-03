Збірна України завоювала першу медаль на юніорському чемпіонаті світу з біатлону-2025

Україну в масстарті-60 представляли чотири спортсменки

У шведському Естерсунді збірна України з біатлону здобула першу медаль на юніорському чемпіонаті світу. Олександра Меркушина виграла «бронзу» в масстарті-60. Про це повідомляє «Главком».

Українську біатлоністку змогли випередити шведка Сара Андерссон і француженка Анаель Бонду.

Загалом Україну представляли чотири спортсменки. У топ-10 змогла фінішувати Ксенія Приходько, яка посіла дев'яте місце. Олена Городна завершила гонку 15-ю, а Тетяна Тарасюк стала 32-ю.

20-річна Олександра Меркушина вдруге поспіль здобула медаль у масстарті на світовій першості серед юніорок – минулого року вона виграла «золото».

Юніорський чемпіонат світу з біатлону-2025: масстарт, старша вікова група

1. Сара Андерссон (Швеція, 2+0+2+0) 28:33.0

2. Анаель Бонду (Франція, 2+0+0+0) +12.5

3. Олександра Меркушина (Україна, 2+0+0+1) +17.2

4. Аманді Менжен (Франція, 2+1+2+2) +52.5

5. Анна Неджа-Кубінец (Польща, 1+2+0+1) +53.1

6. Анна Міллінгер (Австрія, 0+2+1+0) +54.7

...

9. Ксенія Приходько (Україна, 0+1+1+1) +1:08.2

15. Олена Городна (Україна, 0+1+4+1) +1:34.2

32. Тетяна Тарасюк (Україна, 3+1+3+1) +3:28.7

Нагадаємо, для збірної України бронза Меркушиної є першою нагородою на юніорському чемпіонаті світу 2025. До цього найкращим виступом українців було п'яте місце у юніорській змішаній естафеті.

Як повідомлялося, у швейцарському Ленцергайде відбувся чемпіонат світу-2025 з біатлону. Змагання тривали з 12 до 23 лютого.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет закликав федерації зимових видів допустити росіян і білорусів до кваліфікації Олімпіади-2026.