Збірна України завоювала першу медаль на юніорському чемпіонаті світу з біатлону-2025
Україну в масстарті-60 представляли чотири спортсменки
У шведському Естерсунді збірна України з біатлону здобула першу медаль на юніорському чемпіонаті світу. Олександра Меркушина виграла «бронзу» в масстарті-60. Про це повідомляє «Главком».
Українську біатлоністку змогли випередити шведка Сара Андерссон і француженка Анаель Бонду.
Загалом Україну представляли чотири спортсменки. У топ-10 змогла фінішувати Ксенія Приходько, яка посіла дев'яте місце. Олена Городна завершила гонку 15-ю, а Тетяна Тарасюк стала 32-ю.
20-річна Олександра Меркушина вдруге поспіль здобула медаль у масстарті на світовій першості серед юніорок – минулого року вона виграла «золото».
Юніорський чемпіонат світу з біатлону-2025: масстарт, старша вікова група
- 1. Сара Андерссон (Швеція, 2+0+2+0) 28:33.0
- 2. Анаель Бонду (Франція, 2+0+0+0) +12.5
- 3. Олександра Меркушина (Україна, 2+0+0+1) +17.2
- 4. Аманді Менжен (Франція, 2+1+2+2) +52.5
- 5. Анна Неджа-Кубінец (Польща, 1+2+0+1) +53.1
- 6. Анна Міллінгер (Австрія, 0+2+1+0) +54.7
- ...
- 9. Ксенія Приходько (Україна, 0+1+1+1) +1:08.2
- 15. Олена Городна (Україна, 0+1+4+1) +1:34.2
- 32. Тетяна Тарасюк (Україна, 3+1+3+1) +3:28.7
Нагадаємо, для збірної України бронза Меркушиної є першою нагородою на юніорському чемпіонаті світу 2025. До цього найкращим виступом українців було п'яте місце у юніорській змішаній естафеті.
Як повідомлялося, у швейцарському Ленцергайде відбувся чемпіонат світу-2025 з біатлону. Змагання тривали з 12 до 23 лютого.
До слова, Міжнародний олімпійський комітет закликав федерації зимових видів допустити росіян і білорусів до кваліфікації Олімпіади-2026.
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