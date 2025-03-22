Збірна України з біатлону здобула 10 ліцензій на Олімпіаду-2026

Підсумки Кубка націй, які визначали квоти на Ігри, були підбиті після спринту в Голменколлені (Норвегія)

Збірна України з біатлону отримала 10 ліцензій на участь в Олімпійських іграх 2026 року, що відбудуться в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо (Італія). Про це повідомляє «Главком».

Підсумки Кубка націй, які визначали квоти на Ігри, були підбиті після спринту в Голменколлені (Норвегія) у п’ятницю, 21 березня.

Найкращі три збірні в чоловічому та жіночому заліках Кубка націй отримали по шість ліцензій. Інші команди з топ-10 – по п'ять путівок. Україна, яка завершила сезон на восьмому місці в обох заліках, здобула по п'ять квот у чоловіків і жінок. Це дозволить виставляти по чотири біатлоністи на кожен індивідуальний старт.

Розподіл квот на Олімпіаду-2026 за підсумками Кубка націй

Чоловіки:

6 ліцензій: Франція, Норвегія, Швеція

5 ліцензій: Німеччина, Італія, Швейцарія, Чехія, Україна, Словенія, Фінляндія

4 ліцензії: Австрія, США, Бельгія, Польща, Болгарія, Естонія, Румунія, Латвія, Литва, Канада

Жінки:

6 ліцензій: Франція, Швеція, Німеччина

5 ліцензій: Норвегія, Швейцарія, Італія, Австрія, Україна, Чехія, Фінляндія

4 ліцензії: Польща, Словенія, Естонія, Словаччина, Болгарія, Канада, Бельгія, Латвія, США, Литва

Збірні, які не здобули квоти через Кубок націй, матимуть шанс пройти відбір через кваліфікаційний рейтинг Міжнародного біатлонного союзу, який буде остаточно сформовано в січні 2026 року.

На минулій Олімпіаді-2022 у Пекіні Україна також мала представництво з 10 біатлоністів.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з біатлону сенсаційно здобула бронзову нагороду Кубка світу в чеському Новому Месті.

Перед початком естафети букмекери та фахівці пророкували нашій збірній боротьбу за місце в топ-10. Однак, наші хлопці змогли створити справжнє спортивне диво та фінішували на третьому місці.

У складі нашої збірної змагалися Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.