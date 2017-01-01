«Шахтар» одягне уболівальників в маски Зорро на грі з «Манчестер Сіті»

Такий хід «гірників» пов'язаний з обіцянкою головного тренера Паулу Фонсеки

«Шахтар» роздасть вболівальникам на ОСК «Металіст» 10 тисяч масок Зорро напередодні ключового матчу Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті». Ці маски вболівальники зможуть одягти під час виходу команд на поле і виконання гімну Ліги чемпіонів. Такий хід «гірників» пов'язаний з обіцянкою головного



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Такий хід «гірників» пов'язаний з обіцянкою головного тренера Паулу Фонсеки

«Шахтар» роздасть вболівальникам на ОСК «Металіст» 10 тисяч масок Зорро напередодні ключового матчу Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті».

Ці маски вболівальники зможуть одягти під час виходу команд на поле і виконання гімну Ліги чемпіонів.

Такий хід «гірників» пов'язаний з обіцянкою головного тренера Паулу Фонсеки прийти на прес-конференцію після цієї гри в образі Зорро, якщо команда пройде в плей-офф Ліги чемпіонів за підсумками зустрічі.

Для того, щоб забезпечити собі путівку в раунд на виліт, «Шахтарю» потрібно хоча б не програти «Ман Сіті».

У разі такого результату зустрічі результат паралельної гри «Феєнорд» - «Наполі» не матиме значення для донецької команди.

Матч «Шахтар» - «Ман Сіті» відбудеться 6 грудня.