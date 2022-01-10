УЄФА назвав українця однією з яскравих зірок майбутнього

Михайло Мудрик має заявити про себе вже цього року

До топ-20 найперспективніших футболістів потрапив Михайло Мудрик

Атакувальний півзахисник «Шахтаря» Михайло Мудрик вже цього року може стати зіркою європейського масштабу. За версією сайту УЄФА, він є одним з найперспективніших гравців континенту. Аналітики оцінювали футболістів, яким ще не виповнилося 21 року.

Примітно, що більшість гравців з минулорічного списку справді засяяли на дорослому рівні. Тоді УЄФА пропонував звернути увагу на Джуда Беллінгема, Шарля де Кетеларе, Райана Гравенберха, Джамала Мусіалу, Флоріана Вірца та Педрі.

Раніше до подібного списку потрапляли Джонатан Девід, Ансу Фаті, Душан Влахович, Альфонсо Девіс, Родріго та Ерлінг Голанд.

Зазначимо, що компанію Мудрику, який виходив на поле в усіх матчах Ліги чемпіонів, слали такі вже відомі у футбольному світі гравці, як Гаві (Іспанія, 17 років, півзахисник – «Барселона»), Карім Адеємі (Німеччина, 19 років, нападник – «Зальцбург»), Амін Адлі (Франція, 21 рік, вінгер – «Баєр»), Ануар Айт-Ель-Хадж (Бельгія, 19 років, півзахисник – «Андерлехт»), Андер Барренечеа (Іспанія, 20 років, півзахисник – «Реал Сосьєдад»), Стіпе Біук (Хорватія, 19 років, півзахисник – «Хайдук»), Конор Галлахер (Англія, 21 рік, півзахисник – «Крістал Пелес», оренда з «Челсі»), Етьєн Грін (Англія, 21 рік, воротар – «Сент-Етьєн»), П'єр Калюлю (Франція, 21 рік, захисник – «Мілан»), Кацпер Козловський (Польща, 18 років – «Юніон», оренда з «Брайтону»), Ноні Мадуеке (Англія, 19 років, нападник – ПСВ), Лука Нец (Німеччина, 18 років, півзахисник – «Борусія» Менхенгладбах), Ніко (Іспанія, 19 років, півзахисник – «Барселона»), Бечір Омерагич (Швейцарія, 19 років, захисник – «Цюріх»), Єремі Піно (Іспанія, 19 років, півзахисник – «Вільяреал»), Девін Ренсх (Нідерланди, 18 років – «Аякс»), Ніколо Ровелла (Італія, 20 років, півзахисник – «Дженоа», оренда з «Ювентуса»), Жоржіньо Рюттер (Франція, 19 років, нападник – «Гоффенгайм»), Еміл Сміт-Роу (Англія, 21 рік, півзахисник – «Арсенал»), Юрр'єн Тімбер (Нідерланди, 20 років – «Аякс»), Андреас Шельдеруп (Норвегія, 17 років, півзахисник – «Нордшелланд»), Беньямін Шешко (Словенія, 18 років, нападник – «Зальцбург»), Харві Еліотт (Англія, 19 років – «Ліверпуль»).