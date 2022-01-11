Знаменита білоруська тенісистка не змогла приборкати м’яч і розридалася на корті (відео)

Аріна Соболенко припустилася аж двох десятків подвійних помилок

Друга ракетка світу Аріна Соболенко готується до Відкритого чемпіонату Австралії, беручи участь в турнірі «Аделаїда 2». Тут вона посіяна під першим номером, і в стартовому раунді зустрічалася з кваліфаєром зі Швеції Ребеккою Петтерсон. І несподівано поступилася – 7:5, 1:6, 5:7.

На білоруську тенісистку щось найшло, в неї збилася подача, і тільки в перших двох сетах вона припустилася 18-ти подвійних помилок. Перший сет вона ще якимось чином виграла, а в другому розпочала подавати з руки знизу. Шведка не стала жаліти суперницю і буквально «розстрілювала» її після таких подарунків.

Sabalenka underarm serve pic.twitter.com/YW90IkKvqJ — SST fanclub president (@ninjaga20) January 11, 2022

Дійшло до того, що від безсилля Аріна просто дала волю емоціям і розридалася. Загалом Соболенко не змогла подати 21 раз.

Sabalenka pasa un momento de muy poca confianza en el servicio: Luego de 21 doble faltas (hasta el momento), decidió sacar de abajo. Luego no aguantó y comenzó a llorar



@superpodoroska pic.twitter.com/DJSYSBXGyF — Set Tenis (@settenisok) January 11, 2022

У турнірі беруть участь дві українки. Даяна Ястремська поступилася на старті Терезі Мартінцовій з Чехії – 4:6, 6:3, 3:6, а Ангеліна Калініна взяла гору над румункою Сораною Кирстєю – 6:3, 6:2.

Тим часом Еліна Світоліна розповіла, яку пораду їй дав Володимир Кличко.