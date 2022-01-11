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    Знаменита білоруська тенісистка не змогла приборкати м’яч і розридалася на корті (відео)

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    Аріна Соболенко не змогла стримати емоції - Знаменита білоруська тенісистка не змогла приборкати м’яч і розридалася на корті (відео)
    Аріна Соболенко не змогла стримати емоції
    фото з відкритих джерел

    Аріна Соболенко припустилася аж двох десятків подвійних помилок

    Друга ракетка світу Аріна Соболенко готується до Відкритого чемпіонату Австралії, беручи участь в турнірі «Аделаїда 2». Тут вона посіяна під першим номером, і в стартовому раунді зустрічалася з кваліфаєром зі Швеції Ребеккою Петтерсон. І несподівано поступилася – 7:5, 1:6, 5:7.

    На білоруську тенісистку щось найшло, в неї збилася подача, і тільки в перших двох сетах вона припустилася 18-ти подвійних помилок. Перший сет вона ще якимось чином виграла, а в другому розпочала подавати з руки знизу. Шведка не стала жаліти суперницю і буквально «розстрілювала» її після таких подарунків.

    Дійшло до того, що від безсилля Аріна просто дала волю емоціям і розридалася. Загалом Соболенко не змогла подати 21 раз.

    У турнірі беруть участь дві українки. Даяна Ястремська поступилася на старті Терезі Мартінцовій з Чехії – 4:6, 6:3, 3:6, а Ангеліна Калініна взяла гору над румункою Сораною Кирстєю – 6:3, 6:2.

    Тим часом Еліна Світоліна розповіла, яку пораду їй дав Володимир Кличко.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Аріна Соболенко
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    Знаменита білоруська тенісистка не змогла приборкати м’яч і розридалася на корті (відео)