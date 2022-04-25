Тепер усі знають, що ставка на Україну – виграшна – президент (відео)

Звернення Зеленського за підсумками 61-го дня війни

Президент України Володимир Зеленський увечері 25 квітня виступив із традиційним відеозверненням до українців.

«Сьогодні почався вже третій місяць нашої війни за незалежність. 24 лютого більшість у світі не вірили, що ми вистоїмо понад тиждень. Ще місяць тому доводилося переконувати різні держави, що ставка на Україну – виграшна. А тепер усі це знають», – сказав глава держави.

Завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, завдяки сміливості всіх українців, всіх українок – наша держава це справжній символ боротьби за свободу. Всі у світі – і навіть ті, хто нас не підтримує відкрито – погоджуються, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи, доля глобальної безпеки, доля демократичної системи. А передусім те, яким бути – та чи бути взагалі – життю в центрі та на сході нашого континенту, сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму.