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    Події в Україні

    Тепер усі знають, що ставка на Україну – виграшна – президент (відео)

    Український лідер каже: українці довели світові, що вистоять і переможуть - Тепер усі знають, що ставка на Україну – виграшна – президент (відео)
    Український лідер каже: українці довели світові, що вистоять і переможуть
    фото: Офіс президента

    Звернення Зеленського за підсумками 61-го дня війни

    Президент України Володимир Зеленський увечері 25 квітня виступив із традиційним відеозверненням до українців.

    «Сьогодні почався вже третій місяць нашої війни за незалежність. 24 лютого більшість у світі не вірили, що ми вистоїмо понад тиждень. Ще місяць тому доводилося переконувати різні держави, що ставка на Україну – виграшна. А тепер усі це знають», – сказав глава держави.

    Завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, завдяки сміливості всіх українців, всіх українок – наша держава це справжній символ боротьби за свободу. Всі у світі – і навіть ті, хто нас не підтримує відкрито – погоджуються, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи, доля глобальної безпеки, доля демократичної системи. А передусім те, яким бути – та чи бути взагалі – життю в центрі та на сході нашого континенту, сказав Зеленський.

    Нагадаємо, Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму.

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    Теги: росія окупанти війна незалежність українці Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Тепер усі знають, що ставка на Україну – виграшна – президент (відео)