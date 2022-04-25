У Миколаєві чутні вибухи

Наразі невідомо, що саме сталося в місті

Також трохи раніше стало відомо про вибухи в Одесі

Увечері 25 квітня мешканці Миколаєва повідомили, що в місті чутні вибухи. Перед тим практично на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Наразі офіційних коментарів щодо ситуації в місті немає.

Нагадаємо, що публікувати фото чи відео вибухів у соцмережах заборонено.

У разі оголошення повітряної тривоги слід пройти до найближчого укриття.

Раніше стало відомо, що увечері 25 квітня в Одесі лунають вибухи.

Нагадаємо, надвечір 22 квітня російські війська знову атакували Миколаїв − ЗМІ.

20 квітня у Миколаєві знову лунали вибухи (відео). Як згодом стало відомо, внаслідок обстрілу Миколаєва є вбиті та поранені.

Також 18 квітня у Миколаєві прогриміло кілька вибухів (відео).

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