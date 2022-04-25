У Миколаєві чутні вибухи
Також трохи раніше стало відомо про вибухи в Одесі
Увечері 25 квітня мешканці Миколаєва повідомили, що в місті чутні вибухи. Перед тим практично на всій території України була оголошена повітряна тривога.
Наразі офіційних коментарів щодо ситуації в місті немає.
Нагадаємо, що публікувати фото чи відео вибухів у соцмережах заборонено.
У разі оголошення повітряної тривоги слід пройти до найближчого укриття.
Раніше стало відомо, що увечері 25 квітня в Одесі лунають вибухи.
Нагадаємо, надвечір 22 квітня російські війська знову атакували Миколаїв − ЗМІ.
20 квітня у Миколаєві знову лунали вибухи (відео). Як згодом стало відомо, внаслідок обстрілу Миколаєва є вбиті та поранені.
Також 18 квітня у Миколаєві прогриміло кілька вибухів (відео).