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    Події в Україні

    У Миколаєві чутні вибухи

    Наразі невідомо, що саме сталося в місті - У Миколаєві чутні вибухи
    Наразі невідомо, що саме сталося в місті
    фото з відкритих джерел

    Також трохи раніше стало відомо про вибухи в Одесі

    Увечері 25 квітня мешканці Миколаєва повідомили, що в місті чутні вибухи. Перед тим практично на всій території України була оголошена повітряна тривога.

    Наразі офіційних коментарів щодо ситуації в місті немає.

    Нагадаємо, що публікувати фото чи відео вибухів у соцмережах заборонено.

    У разі оголошення повітряної тривоги слід пройти до найближчого укриття.

    Раніше стало відомо, що увечері 25 квітня в Одесі лунають вибухи.

    Нагадаємо, надвечір 22 квітня російські війська знову атакували Миколаїв − ЗМІ.

    20 квітня у Миколаєві знову лунали вибухи (відео). Як згодом стало відомо, внаслідок обстрілу Миколаєва є вбиті та поранені.

    Також 18 квітня у Миколаєві прогриміло кілька вибухів (відео).

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв укриття Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві чутні вибухи