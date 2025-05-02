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Клуб з райцентру на Хмельниччині достроково пробився до УПЛ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Клуб з райцентру на Хмельниччині достроково пробився до УПЛ
«Епіцентр» вже не опуститься нижче другого місця чемпіонської групи Першої ліги, що гарантує йому підвищення у класі

Клуб «Епіцентр» був заснований у 2019 році

Сьогодні, 2 травня, у матчі 5-го туру чемпіонської групи Першої ліги «Епіцентр» переміг клуб «ЮКСА» (1:0) та вперше в своїй історії вийшов до Української Премʼєр-Ліги (УПЛ). Про це повідомляє «Главком».

В активі «Епіцентру» після перемоги стало 44 очки. Клуб з Хмельниччини вже не опуститься нижче другого місця чемпіонської групи Першої ліги, що гарантує йому підвищення у класі.

«Епіцентр» представляє Кам'янець-Подільський. Клуб був заснований у 2019 році. До 2022 року «Епіцентр» представляв інше місто з Хмельниччини – Дунаївці.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України.

Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу.

На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

«Полісся» – «Шахтар» 0:1 (дод. час)

Гол: Аліссон, 114

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук.

Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

«Буковина» – «Динамо» 1:4

Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 62, Бражко(з пенальті), 72, Шапаренко, 76

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України УПЛ ФК «Епіцентр» (Дунаївці)

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