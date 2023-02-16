«Шахтар» обіграв французький «Ренн» у першому матчі плей-офф Ліги Європи
Матч-відповідь «Шахтаря» і «Ренна» відбудеться у Франції 23 лютого
Сьогодні у Польщі в рамках першого матчу 1/16 фіналу зустрічалися донецький «Шахтар» та французький «Ренн». Зустріч у Варшаві завершилася з рахунком 2:1 на користь українського клубу.
Рахунок у грі відкрили футболісти донецького клубу - на 11-й хвилині з передачі Михайличенко відзначився Криськів. У компенсований до першого тайму час «гірники» подвоїли свою перевагу. Гол ударом з пенальті забив Бондаренко.
У другому таймі французькому клубу вдалося скоротити розрив у рахунку. На 59-й хвилині зустрічі гол у ворота «Шахтаря» забив Токо Екамбі.
Матч-відповідь «Шахтаря» і «Ренна» відбудеться у Франції в четвер, 23 лютого.
Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде до 1/8 фіналу Ліги Європи.
Нагадаємо, минулого року «Динамо» програло французькому «Ренну» у Лізі Європи.
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