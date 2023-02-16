«Шахтар» обіграв французький «Ренн» у першому матчі плей-офф Ліги Європи

Матч-відповідь «Шахтаря» і «Ренна» відбудеться у Франції 23 лютого

Сьогодні у Польщі в рамках першого матчу 1/16 фіналу зустрічалися донецький «Шахтар» та французький «Ренн». Зустріч у Варшаві завершилася з рахунком 2:1 на користь українського клубу.

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Рахунок у грі відкрили футболісти донецького клубу - на 11-й хвилині з передачі Михайличенко відзначився Криськів. У компенсований до першого тайму час «гірники» подвоїли свою перевагу. Гол ударом з пенальті забив Бондаренко.

У другому таймі французькому клубу вдалося скоротити розрив у рахунку. На 59-й хвилині зустрічі гол у ворота «Шахтаря» забив Токо Екамбі.

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Матч-відповідь «Шахтаря» і «Ренна» відбудеться у Франції в четвер, 23 лютого.

Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, минулого року «Динамо» програло французькому «Ренну» у Лізі Європи.