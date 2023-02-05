Українська тенісистка Цуренко поступилася у вирішальному матчі турніру у Таїланді

Завдяки успішному виступу в Хуахіні наступного тижня Леся Цуренко повернеться в топ-100 світового рейтингу

Українка програла свій другий фінальний поєдинок поспіль

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла виграти вирішальний матч на турнірі WTA 250 у Таїланді. У фіналі українка поступилася китаянці Чжу Лінь: 4-6, 4-6.

Будь ласка, читайте текст після реклами

33-річна Цуренко вшосте зіграла у фіналі турніру WTA.

Українка програла свій другий фінальний поєдинок поспіль – у 2019 році вона стала фіналісткою змагань WTA 500 у Брісбені. Всього ж на своєму рахунку Цуренко має чотири виграні турніри WTA.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На шляху до вирішальної гри українка обіграла Ісалін Бонвентюр, Анну Калинську, Тетяну Марію та Б'янку Андреєску.

Завдяки успішному виступу в Хуахіні наступного тижня Леся Цуренко повернеться в топ-100 світового рейтингу найсильніших тенісисток планети.

Для 29-річної Чжу Лінь титул у Таїланді став першим на рівні WTA.

Нагадаємо, що інший український тенісист Віталій Сачко на турнірі в Німеччині переміг росіянина Алібека Качмазова і демонстративно не потиснув йому руку.