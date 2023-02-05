Українська тенісистка Цуренко поступилася у вирішальному матчі турніру у Таїланді
Українка програла свій другий фінальний поєдинок поспіль
Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла виграти вирішальний матч на турнірі WTA 250 у Таїланді. У фіналі українка поступилася китаянці Чжу Лінь: 4-6, 4-6.
33-річна Цуренко вшосте зіграла у фіналі турніру WTA.
Українка програла свій другий фінальний поєдинок поспіль – у 2019 році вона стала фіналісткою змагань WTA 500 у Брісбені. Всього ж на своєму рахунку Цуренко має чотири виграні турніри WTA.
На шляху до вирішальної гри українка обіграла Ісалін Бонвентюр, Анну Калинську, Тетяну Марію та Б'янку Андреєску.
Завдяки успішному виступу в Хуахіні наступного тижня Леся Цуренко повернеться в топ-100 світового рейтингу найсильніших тенісисток планети.
Для 29-річної Чжу Лінь титул у Таїланді став першим на рівні WTA.
Нагадаємо, що інший український тенісист Віталій Сачко на турнірі в Німеччині переміг росіянина Алібека Качмазова і демонстративно не потиснув йому руку.
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