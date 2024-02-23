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«Шахтар» програв «Марселю» у Лізі Європи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Шахтар» програв «Марселю» у Лізі Європи
Матч закінчився з рахунком 3:1 на користь французів
фото: Associated Press

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У четвер, 22 лютого, «Шахтар» зіграв матч-відповідь плей-оф раунду Ліги Європи проти «Марселя», програвши з рахунком 3:1. 

«Шахтар» розпочав 2024 рік матчем проти «Марселя», що відбувся у Гамбургу. Гра закінчилася нічиєю 2:2. Другий поєдинок «гірники» зіграли проти «Марселя» у Франції. 

«Шахтар» активніше розпочав матч і на 12-й хвилині відкрив рахунок. Захисник «Марселя» Жонатан Клосс збив у штрафному майданчику Егіналду, пенальті реалізував Георгій Судаков.

Та вже на 23-й хвилині французам вдалося зрівняти рахунок. Гол забив П'єр-Емерік Обамеянг, який відновив паритет та став рекордсменом Ліги Європи за забитими м'ячами.

У другому таймі «Марсель» був ближчим до того, щоб вийти вперед. Це вдалося зробити на 74-й хвилині, гол забив Сарру. А вже на 81-й хвилині фактично було вирішено долю матчу після голу Кондогбії.

Ліга Європи. Плей-оф раунд, матч-відповідь

«Марсель» – «Шахтар» 3:1 (перший матч 2:2)

Голи: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондогбія, 81 – Судаков, 12

Тож за сумою двох матчів «гірники» залишають турнір.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» провів перший з двох матчів плей-оф раунду Ліги Європи. У Гамбургу «гірники» зіграли внічию з «Марселем» – 2:2. 

Як повідомлялося, переможці восьми матчів 1/16 фіналу пройдуть у березневий раунд 1/8 фіналу Ліги Європи, де приєднаються до восьми переможців груп (англійські Вест Хем, Брайтон, Ліверпуль, італійська Аталанта, іспанський Вільярреал, німецький Байєр, шотландський Рейнджерс). Жеребкування 1/8 фіналу заплановано на 23 лютого. Ті команди, які програють, вибувають з єврокубків сезону 2023/24.

До слова, у соціальних мережах показали, який зараз стан стадіону «Шахтар» у Донецьку. Саме тут однойменний футбольний клуб дебютував у Лізі чемпіонів. Проте після окупаційних дій Росії у 2014 році стадіон пустує та занепадає.

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Теги: ФК «Шахтар» Ліга Європи стадіон Георгій Судаков

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