«Шахтар» програв «Марселю» у Лізі Європи

Україна втратила останнього представника у єврокубках

У четвер, 22 лютого, «Шахтар» зіграв матч-відповідь плей-оф раунду Ліги Європи проти «Марселя», програвши з рахунком 3:1.

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«Шахтар» розпочав 2024 рік матчем проти «Марселя», що відбувся у Гамбургу. Гра закінчилася нічиєю 2:2. Другий поєдинок «гірники» зіграли проти «Марселя» у Франції.

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«Шахтар» активніше розпочав матч і на 12-й хвилині відкрив рахунок. Захисник «Марселя» Жонатан Клосс збив у штрафному майданчику Егіналду, пенальті реалізував Георгій Судаков.

Та вже на 23-й хвилині французам вдалося зрівняти рахунок. Гол забив П'єр-Емерік Обамеянг, який відновив паритет та став рекордсменом Ліги Європи за забитими м'ячами.

У другому таймі «Марсель» був ближчим до того, щоб вийти вперед. Це вдалося зробити на 74-й хвилині, гол забив Сарру. А вже на 81-й хвилині фактично було вирішено долю матчу після голу Кондогбії.

Ліга Європи. Плей-оф раунд, матч-відповідь

«Марсель» – «Шахтар» 3:1 (перший матч 2:2)

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Голи: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондогбія, 81 – Судаков, 12

Тож за сумою двох матчів «гірники» залишають турнір.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» провів перший з двох матчів плей-оф раунду Ліги Європи. У Гамбургу «гірники» зіграли внічию з «Марселем» – 2:2.

Як повідомлялося, переможці восьми матчів 1/16 фіналу пройдуть у березневий раунд 1/8 фіналу Ліги Європи, де приєднаються до восьми переможців груп (англійські Вест Хем, Брайтон, Ліверпуль, італійська Аталанта, іспанський Вільярреал, німецький Байєр, шотландський Рейнджерс). Жеребкування 1/8 фіналу заплановано на 23 лютого. Ті команди, які програють, вибувають з єврокубків сезону 2023/24.

До слова, у соціальних мережах показали, який зараз стан стадіону «Шахтар» у Донецьку. Саме тут однойменний футбольний клуб дебютував у Лізі чемпіонів. Проте після окупаційних дій Росії у 2014 році стадіон пустує та занепадає.