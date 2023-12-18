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Донецький «Шахтар» отримав суперника у стикових матчах плей-оф Ліги Європи

Ростислав Вонс
glavcom.ua

В результаті жеребкування суперником «гірників» стане французький клуб Марсель.

У понеділок, 18 грудня, о 14:00 у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи 2023/24.

У 1/16 фіналу Ліги Європи беруть участь 16 команд: вісім команд, які посіли друге місце у груповому етапі Ліги Європи (сіяні), та вісім команд, що фінішували на третіх місцях у груповому етапі Ліги чемпіонів (несіяні).

Донецький «Шахтар», який посів 3-тє місце у групі Ліги чемпіонів, опинився серед несіяних клубів.

В результаті жеребкування суперником «гірників» стане французький клуб Марсель.

Шахтар проведе перший матч 15 лютого на умовно домашній арені, а гру-відповідь – 22 лютого на виїзді.

Протистояння складатимуться з двох матчів, правило виїзного голу не діє. У матчах-відповідях сіяні команди зіграють удома.

Переможці 8 матчів 1/16 фіналу пройдуть у березневий раунд 1/8 фіналу Ліги Європи, де приєднаються до восьми переможців груп (англійські Вест Хем, Брайтон, Ліверпуль, італійська Аталанта, іспанський Вільярреал, німецький Байєр, шотландський Рейнджерс). Жеребкування 1/8 фіналу заплановано на 23 лютого. Ті команди, які програють, вибувають з єврокубків сезону 2023/24.

Сезон Ліги Європи 2023/24 завершиться фіналом 22 травня на Дублін-Арені в Ірландії.

Як повідомлялося, суперником «Шахтаря» могли стати «Фрайбург» (Німеччина), «Марсель» (Франція), «Спарта» (Чехія), «Спортінг» (Португалія), «Тулуза» (Франція), «Ренн» (Франція), «Рома» (Італія), «Карабах» (Азербайджан).

Нагадаємо, у фінальному турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023-24 донецький «Шахтар» зазнав поразки. Матч завершився перемогою португальського «Порту» з рахунком 5:3.

Обидві команди перед грою мали шанси на вихід в плей-оф Ліги чемпіонів. «Гірникам» для цього потрібно було лише перемагати, тоді як португальський клуб влаштовувала навіть нічия.

Теги: ФК «Шахтар» Ліга Європи навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт

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