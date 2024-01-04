«Шахтар» у Донецьку: який вигляд має стадіон, який приймав Єврокубки

Нинішній вигляд стадіону «Шахтар» у Донецьку має понівечений стан – арена вже повністю поросла деревами та бур'янами

«Візитна картка окупації»: стадіон «Шахтар» зараз у напівзруйнованому стані

У соціальних мережах показали, який зараз стан стадіону «Шахтар» у Донецьку. Саме тут однойменний футбольний клуб дебютував у Лізі чемпіонів. Проте після окупаційних дій Росії у 2014 році стадіон пустує та занепадає. Журналіст Олег Барков на своїй сторінці у мережі X (Twitter) опублікував відео стадіону та поділився думками.

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Те, що залишилося від легендарного стадіону Шахтар в Донецьку. Тут @FCShakhtar дебютував у ЛЧ, тут було багато перемог та емоцій, а я вперше побачив великий футбол. Звісно, зараз це - візитна картка окупації. Розруха та занепад. pic.twitter.com/bPBTqCY0SA — Oleg Barkov (@OlegBarkov3) January 3, 2024

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Центральний стадіон «Шахтар» збудували ще у 1936 році в Донецьку. Після реконструювання в 2000 році стадіон вміщував 31 718 людей.

Після окупації Донецька у 2014 році стадіон зазнав руйнувань. На трибунах виросли дерева, деякі частини стадіону просто зламані. Сьогодні провести матчі там вже неможливо.

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