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«Шахтар» у Донецьку: який вигляд має стадіон, який приймав Єврокубки

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Шахтар» у Донецьку: який вигляд має стадіон, який приймав Єврокубки
Нинішній вигляд стадіону «Шахтар» у Донецьку має понівечений стан – арена вже повністю поросла деревами та бур'янами
колаж: glavcom.ua

«Візитна картка окупації»: стадіон «Шахтар» зараз у напівзруйнованому стані

У соціальних мережах показали, який зараз стан стадіону «Шахтар» у Донецьку. Саме тут однойменний футбольний клуб дебютував у Лізі чемпіонів. Проте після окупаційних дій Росії у 2014 році стадіон пустує та занепадає. Журналіст Олег Барков на своїй сторінці у мережі X (Twitter) опублікував відео стадіону та поділився думками.

Центральний стадіон «Шахтар» збудували ще у 1936 році в Донецьку. Після реконструювання в 2000 році стадіон вміщував 31 718 людей.

«Шахтар» у Донецьку: який вигляд має стадіон, який приймав Єврокубки фото 1

Після окупації Донецька у 2014 році стадіон зазнав руйнувань. На трибунах виросли дерева, деякі частини стадіону просто зламані. Сьогодні провести матчі там вже неможливо.

«Шахтар» у Донецьку: який вигляд має стадіон, який приймав Єврокубки фото 2
«Шахтар» у Донецьку: який вигляд має стадіон, який приймав Єврокубки фото 3
«Шахтар» у Донецьку: який вигляд має стадіон, який приймав Єврокубки фото 4

Нагадаємо, Ярослав Ракицький надумав повернутися до української збірної з футболу після того, як грав у Росії.

Названо єдиного кандидата на посаду президента УАФ: робоча група дійшла висновку, що кандидатура Шевченка відповідає вимогам та критеріям, встановленим Статутом УАФ.

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Теги: стадіон Ярослав Ракицький відео ФК «Шахтар»

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