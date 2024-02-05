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«Шахтар» Ахметова створює футбольну команду для ветеранів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Шахтар» Ахметова створює футбольну команду для ветеранів
Планується, що на першому етапі до команди увійдуть 20 гравців та наставник
фото: ФК «Шахтар»

У майбутньому передбачена участь команди в змаганнях, у тому числі – європейських

Футбольний клуб «Шахтар» Ріната Ахметова пропонує програму реабілітації поранених за допомогою спорту і створює футбольну команду для людей з інвалідністю. Учасниками команди стануть військові, які під час бойових дій отримали поранення та, як наслідок, ампутацію кінцівок, йдеться в повідомленні клубу.

Планується, що на першому етапі до команди увійдуть 20 гравців та наставник, які проводитимуть регулярні тренування в Києві та Щасливому (Київська область). Набір футболістів і підготовка тренерів розпочнеться найближчим часом.

У майбутньому передбачена участь команди в змаганнях, у тому числі – європейських.

«Українські воїни, які віддали своє здоров’я, захищаючи країну від ворога, сьогодні як ніхто потребують підтримки суспільства.

За різними оцінками наразі в Україні близько 50 тисяч військовослужбовців мають ампутації через поранення. «Шахтар» – перший клуб УПЛ, який створює команду для військових з ампутаціями.

Наше завдання – створити всі умови для того, щоб ці люди могли інтегруватися та повернутися, наскільки це можливо, до активного життя.

Під час організації нової команди ми спиратимемось на міжнародну практику адаптивного футболу», – цитує клуб слова генерального директора клубу Сергія Палкіна.

Нагадаємо, ФК «Шахтар» як і бізнес-активи Ріната Ахметова з перших днів війни надають підтримку Збройним силам України та допомогу постраждалим від війни українцям.

Теги: бізнес військові поранення ФК «Шахтар»

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