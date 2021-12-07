США готуються до евакуації американців з України – CNN

Сполучені Штати не хочуть, щоб їх застали зненацька в разі несподіваного вторгнення

Сполучені Штати не хочуть, щоб їх застали зненацька в разі несподіваного вторгнення

Пентагон планує низку різних сценаріїв у разі вторгнення російських військ в Україну

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант евакуації американців із України в разі, якщо Росія здійснить відкрите вторгнення на її територію. Про це повідомляє CNN із посиланням на шість джерел в американській владі.

За даними телеканалу, підготовкою можливої евакуації займається Пентагон, а остаточне рішення щодо неї ухвалюватиме Державний департамент США. Розглядаються різні варіанти евакуації – від повернення незначної кількості службовців до вивезення великої кількості громадян США.

Джерела CNN наголошують, що рішення про можливу евакуацію ще не ухвалене, оскільки невідомо, чи ухвалив президент РФ Володимир Путін остаточне рішення про вторгнення в Україну. Але, за оцінкою Вашингтона, Росія зосередила достатні військові сили для втілення цієї мети.

Частина джерел CNN зазначила, що на планування можливої евакуації американців із України вплинула аналогічна операція в Афганістані, де в серпні 2021 року владу захопило угруповання Талібан. Мовляв, Вашингтон хоче бути заздалегідь підготовлений до такої необхідності.

Також співрозмовник CNN переповідає слова заступниці державного секретаря США Вікторії Нуланд, яка вважає, що США мають досить обмежені можливості зі стримування вторгнення РФ до України – попри анонсований раніше жорсткий пакет санкцій.

Нагадаємо, американська розвідка виявила, що Росія планує вторгнення на територію України, і склала карту наступу по кількох фронтах.

Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».

Ще США переконали Євросоюз у підготовці Росією вторгнення в Україну.

Як відомо, 7 грудня близько 17 години за київським часом розпочалися онлайн-переговори президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна. Вони обмінялись привітаннями на початку зустрічі, а основною темою яких буде ситуація навколо України. ЗМІ транслювали початок переговорів.

Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.