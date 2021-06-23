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    Що треба збірній України для виходу в плей-оф Євро

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    Збірна України продовжує підготовку в Бухаресті - Що треба збірній України для виходу в плей-оф Євро
    Збірна України продовжує підготовку в Бухаресті
    Фото: УАФ

    Команда Андрія Шевченка готується до 1/8 фіналу, але її потрапляння туди залежить від ігор в інших групах

    Збірна України сьогодні вболіватиме за збірні Швеції та Іспанії на чемпіонаті Європи. В матчах за участю цих команд вирішиться, чи зможе команда Андрія Шевченка вперше в історії зіграти в плей-оф турніру.

    Швеція зустрічається з Польщею. Прогноз на матч.

    Іспанія в Севільї гратиме зі Словаччиною. Прогноз на матч.

    Наразі турнірне становище в групі Е таке: Швеція – 4 очки, Словаччина – 3, Іспанія – 2, Польща – 1.

    Отже, українська збірна, яка обійшла в рейтингу команд, які займають треті місця, Фінляндію, потрапить в 1/8 фіналу, якщо не буде нічиєї в грі в Іспанії та Швеція не поступиться Польщі.

    Рейтинг команд, які посідають треті місця

    -2020–2

    Усі результати, звіти і розклад трансляцій Євро-2020

    Тим часом Андрій Шевченко продовжує підготовку команди в Бухаресті. Там вона залишатиметься, поки остаточно не стане відомо – куди прямувати далі. Додому, або ж на матч 1/8-ї фіналу. Гравці кажуть - дуже невдоволені результатом, показаним на груповому турнірі. І з розумінням сприймають критику, яка зараз посипалася в їхній бік. Але сподіваються, що найближчим часом зможуть реабілітуватися. Якщо буде така нагода.

    Раніше Шевченко назвав причину поразки від Австрії на Євро

    Тим часом в Австрії виникли підозри в нечесній грі збірної України

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020
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    Що треба збірній України для виходу в плей-оф Євро