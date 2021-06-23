До Мессі в пару. «Барселона» запрошує Роналду

Президент клубу Лапорта хоче увійти в історію і зібрати найвидатніших гравців в одній команді

«Барселона» проявляє інтерес до нападаючого «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Про це повідомляє AS.

За даними джерела, в трансфері португальця зацікавлений президент каталонського клубу Жоан Лапорта. Повідомляється, що він мріє зібрати Ліонеля Мессі і Роналду в «Барселоні». Лапорта хоче увійти в історію футболу, зібравши в одній команді двох зірок, які домінували в чоловічому футболі протягом останнього десятиліття.

У Роналду залишився рік до закінчення терміну контракту з «Ювентусом». 36-річний португальський нападник є вихованцем «Спортінга». Роналду виступає в складі туринського «Ювентуса» з 2018 року, перейшовши в італійський клуб з мадридського «Реала» за €117 млн. Він став найкращим бомбардиром Серії А в сезоні-2020/2021, забивши 29 голів.

Відомо, що «Барселона» готова запропонувати «Ювентусу» двох футболістів за Кріштіану Роналду. Каталонський клуб пропонує на обмін Антуана Грізманна, Роберто і Філіпа Коутіньйо.