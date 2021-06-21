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    Шевченко назвав причину поразки від Австрії на Євро

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    Шевченко назвав причину поразки від Австрії на Євро
    Фото: УАФ

    Збірна України зазнала другої невдачі на чемпіонаті континенту

    На чемпіонаті Європи збірна України зазнала другої поразки. В останньому матчі групового турніру наша команда поступилася Австрії (0:1) і з трьома очками фінішувала на третьому місці.

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів після гри, що привело до невдачі.

    «Насамперед наша команда не витримала у фізичному сенсі. Нам завжди важко грати на такому рівні в такий стислий термін три матчі, ми знали про це. Ми програли багато індивідуальних дуелей, у нас було багато невимушених помилок. Одна з них, коли ми втратили м’яч у центрі поля, призвела до кутового та пропущеного м’яча. Але справа навіть не в цьому моменті. Ми скрізь запізнювалися. Важко говорити про конструктивну гру, коли команда просто не була готова.

    Незважаючи на це, збірна боролася до кінця. Ми не опустили руки та продовжували вірити у вдале завершення матчу, і це єдиний позитивний момент для нас. Але це не той рівень футболу, який ми хочемо демонструвати. Розчарування є, із таким рівнем, як у першому таймі, нам у плей-оф не було б чого робити.

    Ми будемо готуватися далі, поки інші команди грають у груповому турнірі. Згідно з регламентом, ми зобов’язані залишатися тут та тренуватися», – сказав Шевченко.

    Збірна України має шанс пройти до 1/8 фіналу з третього місця. Всі варіанти.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Шевченко назвав причину поразки від Австрії на Євро