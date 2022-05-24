Росіяни вигадали нову страшилку про українські біолабораторії: чим лякають цього разу
Вороги кажуть, ми створили вірус мавпячої віспи
Росія пов’язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.
Роспропагандисти стверджують, що США начебто розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і мавпяча віспа. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За словами російських пропагандистів, начебто необережний персонал лабораторії вже під час проведення «спецоперації» розбив пробірку з вірусом, після чого мільйони українських біженців «рознесли» віспу Європою.
Також пропагандисти пригадали фестиваль сексуальних меншин, що відбувся на острові Гран-Канарія, після якого також начебто стався спалах вірусу. Але згадування було в контексті гомофобії, а не масового заходу, що сприяв швидкому поширенню.
«Жодних фактів підтвердження цих суджень РФ не має, і просуває свої теорії на рівні конспірології. Але цього достатньо, щоб росіяни перемкнули увагу з теми війни та її поразки на тему чергового вірусу», – йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України.
Нагадаємо, Moderna вже досліджує вакцину проти мавпячої віспи.
Раніше повідомлялося, що українці, які заразяться мавпячою віспою в Європі, змушені будуть перебувати там до повного одужання, тож додому вже повернуться здоровими.
Нагадаємо, у Нідерландах медики підтвердили шість випадків інфікування мавпячою віспою.
До слова, російська пропаганда назвала Анджея Дуду онуком командира Української Повстанської Армії.