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    Події в Україні

    Росіяни вигадали нову страшилку про українські біолабораторії: чим лякають цього разу

    У РФ розганяють черговий фейк щодо українців - Росіяни вигадали нову страшилку про українські біолабораторії: чим лякають цього разу
    У РФ розганяють черговий фейк щодо українців
    фото з відкритих джерел

    Вороги кажуть, ми створили вірус мавпячої віспи

    Росія пов’язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.

    Роспропагандисти стверджують, що США начебто розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і мавпяча віспа. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

    За словами російських пропагандистів, начебто необережний персонал лабораторії вже під час проведення «спецоперації» розбив пробірку з вірусом, після чого мільйони українських біженців «рознесли» віспу Європою.

    Також пропагандисти пригадали фестиваль сексуальних меншин, що відбувся на острові Гран-Канарія, після якого також начебто стався спалах вірусу. Але згадування було в контексті гомофобії, а не масового заходу, що сприяв швидкому поширенню.

    «Жодних фактів підтвердження цих суджень РФ не має, і просуває свої теорії на рівні конспірології. Але цього достатньо, щоб росіяни перемкнули увагу з теми війни та її поразки на тему чергового вірусу», – йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України.

    Нагадаємо, Moderna вже досліджує вакцину проти мавпячої віспи.

    Раніше повідомлялося, що українці, які заразяться мавпячою віспою в Європі, змушені будуть перебувати там до повного одужання, тож додому вже повернуться здоровими.

    Нагадаємо, у Нідерландах медики підтвердили шість випадків інфікування мавпячою віспою.

    До слова, російська пропаганда назвала Анджея Дуду онуком командира Української Повстанської Армії.

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    Теги: росія окупанти США РНБО війна Україна фестиваль окупація вірус #stoprussia мавпяча віспа
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    Росіяни вигадали нову страшилку про українські біолабораторії: чим лякають цього разу