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    Події в Україні

    Російська пропаганда назвала Анджея Дуду онуком командира Української Повстанської Армії

    Українець Михайло Дуда не міг бути дідом Анджея Дуди, оскільки не мав дітей - Російська пропаганда назвала Анджея Дуду онуком командира Української Повстанської Армії
    Українець Михайло Дуда не міг бути дідом Анджея Дуди, оскільки не мав дітей
    фото: Центр протидії дезінформації при РНБО України/Telegram

    За версією росіян, польський президент вихований дідусем в дусі «нацизму»

    У російсько- та польськомовних дописах в соцмережах поширюється інформація про начебто українське походження польського президента Анджея Дуди. Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

    Зокрема, стверджується, що Анджей Дуда є онуком Михайла Дуди, українського націоналіста та командира Української Повстанської Армії, який воював з поляками та брав участь у подіях на Волині в 1943 році.

    Також йдеться про те, що польський президент вихований дідусем в дусі «нацизму», і тому він підтримує «українських неонацистів».

    У Центрі протидії дезінформації наголошують – це фейк, який ще 7 років тому спростував сам Анджей Дуда.

    Українець Михайло Дуда не міг бути дідом Анджея Дуди, оскільки не мав дітей і помер у 1950 році, за 22 роки до народження президента Польці.

    Його справжній дід по батьківській лінії, поляк Алоіз Дуда жив у Старому Сончі і помер в 1992 році.

    «Чергова хвиля дезінформації обумовлена візитом глави польської держави до Києва і спрямована на дискредитацію українсько-польських дружніх відносин», – запевняють у РНБО.

    Раніше президент Польщі Анджей Дуда звинуватив федеральний уряд Німеччини у порушенні свого слова щодо узгодженого кільцевого обміну танками.

    Берлін пообіцяв Польщі танки Leopard на заміну танкам, поставленим Україні.

    Нагадаємо, що президент Польщі виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

    Тим часом Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки для них.

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    Теги: росія окупанти РНБО пропаганда війна Анджей Дуда Україна президент Берлін уряд окупація #stoprussia
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    Російська пропаганда назвала Анджея Дуду онуком командира Української Повстанської Армії