Українець забив неймовірний гол в Іспанії

Василь Кравець поцілив у ворота з кута воротарського майданчика

Півзахисник «Спортінга» з Хіхона Василь Кравець відзначився за команду в 23-му турі Сегунди. У матчі з «малагою» українець протягнув м’яч до кута воротарського майданчика, звідки пробив у дальній верхній кут. Вражає траєкторія, за якою летів м’яч – воротар так і не зрозумів, як його ловити.

Гра завершилася внічию – 1:1.

«Спортінг» набрав 29 очок і йде на 14-му місці в турнірній таблиці. Перед командою стоїть завдання вийти в Прімеру. Від зони плей-оф її відділяють вісім очок.

Раніше захисник «Спортінга» Богдан Милованов забив «Вільярреалу» і вибив переможця Ліги Європи з Кубку Іспанії.