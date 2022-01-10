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    Українець забив неймовірний гол в Іспанії

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    Василь Кравець забив диво-гол - Українець забив неймовірний гол в Іспанії
    Василь Кравець забив диво-гол
    фото з відкритих джерел

    Василь Кравець поцілив у ворота з кута воротарського майданчика

    Півзахисник «Спортінга» з Хіхона Василь Кравець відзначився за команду в 23-му турі Сегунди. У матчі з «малагою» українець протягнув м’яч до кута воротарського майданчика, звідки пробив у дальній верхній кут. Вражає траєкторія, за якою летів м’яч – воротар так і не зрозумів, як його ловити.

    Гра завершилася внічию – 1:1.

    «Спортінг» набрав 29 очок і йде на 14-му місці в турнірній таблиці. Перед командою стоїть завдання вийти в Прімеру. Від зони плей-оф її відділяють вісім очок.

    Раніше захисник «Спортінга» Богдан Милованов забив «Вільярреалу» і вибив переможця Ліги Європи з Кубку Іспанії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Василь Кравець
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    Українець забив неймовірний гол в Іспанії