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Сили оборони ліквідували російського окупанта та кандидата у майстри спорту з боксу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Сили оборони ліквідували російського окупанта та кандидата у майстри спорту з боксу
Сили оборони ліквідували Жаргалова 31 березня 2025 року

Жаргалов з перших днів брав участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну

Захисники України ліквідували російського окупанта Гарму Жаргалова. Про це інформує «Главком».

Гарма Жаргалов народився 18 січня 1993 року. Окупант раніше займався боксом та навіть здобув спортивний розряд «кандидат у майстри спорту».

З перших днів він брав участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну.

Сили оборони ліквідували Жаргалова 31 березня 2025 року в районі населеного пункту Веселе Волноваського району (Донецька область).

У нього лишилися син та донька.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться сьогодні, 30 червня.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: війна окупанти бокс росія

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