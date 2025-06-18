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Удар РФ по Києву 17 червня. Нікушор Дан передав до посольства України лист-співчуття

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар РФ по Києву 17 червня. Нікушор Дан передав до посольства України лист-співчуття
У ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ
фото: glavcom.ua

Нікушор Дан: Румунія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для захисту її свободи, незалежності та суверенітету

Президент Румунії Нікушор Дан передав до посольства України листа зі співчуттями через удар РФ по Києву 17 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство України в Румунії.

Зазначається, що до посольства надійшло багато електронних повідомлень зі співчуттями з приводу трагедії. Серед них, лист-співчуття від президента Румунії Нікушора Дана:

«Від себе особисто та від імені громадян Румунії висловлюю співчуття та глибоку скорботу у зв'язку з втратою людських життів внаслідок жорстокого нападу на місто Київ. У цей болісний час ми бажаємо якнайшвидшого одужання всім пораненим в результаті цієї атаки, а також всім постраждалим протягом більш ніж 1200 днів конфлікту. Росія продовжує поводитися безвідповідально і доводити, що вона не хоче мирних переговорів, продовжуючи цю жорстоку війну всупереч нормам міжнародного права. Румунія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для захисту її свободи, незалежності та суверенітету», – написав Нікушор Дан.

Як повідомлялося, понад 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.

«На жаль, лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. Російські терористи вночі зруйнували цілий під'їзд багатоповерхівки у Києві. 

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Теги: Нікушор Дан війна Київ

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