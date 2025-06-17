КНДР відправляє на Курщину 6 тис. саперів та будівельників

Північна Корея допомагатиме РФ відбудовувати Курську область

Північна Корея направить до Росії 6 тис. людей для розмінування та відновлення Курської області. Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу за підсумками візиту до КНДР, передає «Главком».

Зокрема, лідер КНДР Кім Чен Ин направить до Курської області тисячу саперів та 5 тис. військових будівельників для відновлення «зруйнованих окупантами інфраструктурних об'єктів» у рамках договору про військове співробітництво.

Крім того, за словами Шойгу, Москва і Пхеньян мають намір створити меморіали на згадку про північнокорейських військових, яких ліквідували Збройні сили України.

«У конкретному плані йдеться про відкриття в Росії та КНДР меморіалів на згадку про корейських воїнів, які загинули в боях за звільнення території Росії. У зв'язку з цим у рамках візиту обговорювалося створення в Пхеньяні за участю російської сторони відповідного меморіального комплексу з музеєм», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу «шахед» на території Північної Кореї. Наявність «шахедів» дасть Північній Кореї можливість уражати цілі в будь-якому місці Південної Кореї. Безпілотники при масовому застосуванні можуть перевантажити протиповітряну оборону, відкриваючи шлях для атак іншими засобами ураження. Окрім того, «шахеди» виготовлені в Північній Кореї можна буде експортувати назад до Росії для підтримки війни проти України.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь Північної Кореї у війні між Росією та Україною була виправданою, назвавши це здійсненням суверенних прав на захист «братньої нації».

Зауважимо, Росія та Північна Корея почали будівництво автомобільного мосту через річку Туманна. Це називають «знаковим етапом для відносин двох країн».

Прем'єр Росії Михайло Мішустін заявив, що будівництво мосту є «знаковим етапом для відносин двох країн і символізує прагнення Москви та Пхеньяну до зміцнення дружніх відносин і нарощування міжрегіонального співробітництва».

Раніше російський президент Володимир Путін уперше відкрито підтвердив, що військові з Північної Кореї беруть участь у війні проти України на боці Росії.

Згодом Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку.

Водночас Державний департамент США заявив, що «стурбований» безпосередньою участю Північної Кореї у війні Росії проти України і наголосив, що розгортання військової присутності Пхеньяна має бути припинено.