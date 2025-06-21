Понад 1950 ракет та тисячі Shahed-136: ГУР розкрив дані про акутальний арсенал РФ

За оцінкою ГУР, РФ здатна виробляти до 170 таких дронів на добу

ГУР: Росія має понад 1950 стратегічних ракет та тисячі дронів, нарощуючи виробництво

Станом на 15 червня Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, включаючи балістичні, крилаті та гіперзвукові «Кинжали». Такі дані наводить Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РБК-Україна.

За даними української воєнної розвідки, основні запаси ракет РФ включають:

До 500 балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М».

До 300 крилатих ракет 9М728/9М729 «Іскандер-К».

До 260 крилатих ракет Х-101, що запускаються бомбардувальниками Ту-95 та Ту-160.

До 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 з бомбардувальників Ту-22М3.

Понад 400 крилатих ракет 3М-14 «Калібр».

До 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал» на винищувачах МіГ-31К.

До 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

ГУР також повідомляє про значні обсяги щомісячного виробництва ракет в Росії:

До 60 ракет «Іскандер-М».

До 20 «Іскандер-К».

До 60 «Х-101».

До 10 модернізованих Х-32.

До 30 «Калібрів».

До 15 «Кинжалів».

Загалом, Росія виробляє до 195 ракет щомісяця.

Окрім ракет, Москва володіє тисячами ударних безпілотників. Станом на 15 червня 2025 року в Росії було понад 6 тисяч ударних БПЛА типу «Герань-2» (Shahed-136) та «Гарпія-А1», а також понад 6 тисяч імітаторів («Гербера»).

За оцінкою ГУР, РФ здатна виробляти до 170 таких дронів на добу – як ударних, так і імітаторів. При цьому до кінця цього року Москва планує наростити виробництво цих БПЛА до 190 одиниць на день, що свідчить про серйозні наміри щодо посилення своєї ударної спроможності.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» опублікували нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну. Про це повідомляє «Главком».

До переліку було додано інформацію ще про 10 російських спортсменів, які підтримують війну. Варто зазначити, що підставою для потрапляння цих атлетів до списку стали матеріали «Главкому».

Ці спортсмени беруть активну участь в інформаційно-психологічних операціях проти України, підтримують агресивну політику Кремля та водночас залишаються частиною світового спортивного середовища.