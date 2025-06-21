Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Понад 1950 ракет та тисячі Shahed-136: ГУР розкрив дані про акутальний арсенал РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Понад 1950 ракет та тисячі Shahed-136: ГУР розкрив дані про акутальний арсенал РФ
За оцінкою ГУР, РФ здатна виробляти до 170 таких дронів на добу
фото з відкритих джерел

ГУР: Росія має понад 1950 стратегічних ракет та тисячі дронів, нарощуючи виробництво

Станом на 15 червня Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, включаючи балістичні, крилаті та гіперзвукові «Кинжали». Такі дані наводить Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РБК-Україна.

За даними української воєнної розвідки, основні запаси ракет РФ включають:

  • До 500 балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М».
  • До 300 крилатих ракет 9М728/9М729 «Іскандер-К».
  • До 260 крилатих ракет Х-101, що запускаються бомбардувальниками Ту-95 та Ту-160.
  • До 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 з бомбардувальників Ту-22М3.
  • Понад 400 крилатих ракет 3М-14 «Калібр».
  • До 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал» на винищувачах МіГ-31К.
  • До 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

ГУР також повідомляє про значні обсяги щомісячного виробництва ракет в Росії:

  • До 60 ракет «Іскандер-М».
  • До 20 «Іскандер-К».
  • До 60 «Х-101».
  • До 10 модернізованих Х-32.
  • До 30 «Калібрів».
  • До 15 «Кинжалів».

Загалом, Росія виробляє до 195 ракет щомісяця.

Окрім ракет, Москва володіє тисячами ударних безпілотників. Станом на 15 червня 2025 року в Росії було понад 6 тисяч ударних БПЛА типу «Герань-2» (Shahed-136) та «Гарпія-А1», а також понад 6 тисяч імітаторів («Гербера»).

За оцінкою ГУР, РФ здатна виробляти до 170 таких дронів на добу – як ударних, так і імітаторів. При цьому до кінця цього року Москва планує наростити виробництво цих БПЛА до 190 одиниць на день, що свідчить про серйозні наміри щодо посилення своєї ударної спроможності.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» опублікували нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну. Про це повідомляє «Главком».

До переліку було додано інформацію ще про 10 російських спортсменів, які підтримують війну. Варто зазначити, що підставою для потрапляння цих атлетів до списку стали матеріали «Главкому».

Ці спортсмени беруть активну участь в інформаційно-психологічних операціях проти України, підтримують агресивну політику Кремля та водночас залишаються частиною світового спортивного середовища.

Читайте також:

Теги: росія війна Україна безпілотник ракета ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни використовують технології діпфейк для створення відео, якими намагаються дискредитувати українське політичне та військове керівництво України
IQ для перемоги
31 травня, 16:10
Дмитро Рудик виконував бойові завдання на південному напрямку у лавах 141-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ
Поліг під час виконання завдання на південному напрямку. Згадаймо Дмитра Рудика
22 травня, 09:00
За минулу добу відбулося 167 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2025 року
25 травня, 08:29
Раніше диктатор РФ заявив, що Росія нібито готова працювати над меморандумом з Україною, який містить у собі і припинення вогню
Лавров повідомив, коли РФ представить свій «меморандум» щодо припинення вогню
23 травня, 21:35
Російська сторона на переговорах у Стамбулі 16 травня
Стало відомо, з чим Росія йде на майбутні переговори у Стамбулі
30 травня, 00:56
Яку частку потреб армії у зброї може забезпечити Україна: відповідь Сибіги
Яку частку потреб армії у зброї може забезпечити Україна: відповідь Сибіги
30 травня, 14:28
Вибухотехніки знешкодили російський безпілотник
Харків: один із дронів не розірвався та впав у парку
4 червня, 09:06
Зеленський: Росіяни хворіють війною, ненавистю й бажанням знищувати життя інших народів
Зеленський: Росіяни хворіють війною, ненавистю й бажанням знищувати життя інших народів
5 червня, 20:25
Фіцо та Додіка внесено в базу «Миротворець»
Фіцо та Додіка внесено в базу «Миротворець»
10 червня, 10:24

Події в Україні

Понад 1950 ракет та тисячі Shahed-136: ГУР розкрив дані про акутальний арсенал РФ
Понад 1950 ракет та тисячі Shahed-136: ГУР розкрив дані про акутальний арсенал РФ
Зеленський призначив Кравченка генеральним прокурором України
Зеленський призначив Кравченка генеральним прокурором України
Росія жене на фронт трудових мігрантів. ГУР розкриває цинічну схему вербування
Росія жене на фронт трудових мігрантів. ГУР розкриває цинічну схему вербування
Командир тактичної групи «Вугледар» Сергій Наєв залишив посаду
Командир тактичної групи «Вугледар» Сергій Наєв залишив посаду
Атака на Кременчук: як виглядали масовані удари по місту
Атака на Кременчук: як виглядали масовані удари по місту
Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 червня 2025
29K
Операція «Опікун». Поліція викрила десятки військовозобовʼязаних, які ухилилися від служби у ЗСУ
11K
СБУ затримала спортивного журналіста за поширення російської пропаганди
8758
Путін: Україна – наша
8625
Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua