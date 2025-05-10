Перемир’я має початися 12 травня – Зеленський

Якщо Росія відмовиться припинити вогонь, будуть

Перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції. Як інформує «Главком», про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих».

«Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки», – наголосив президент.

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Зеленський зазначив, що безумовне припинення вогню означає «без жодних умов». За його словами, спроба виснути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію.

Президент наголосив, що припинення вогню має бути всеосяжним: в повітрі, на морі та на суші. Водночас він зазначив, що забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки.

«Це є дійсно реалістично. Припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних, гуманітарних основ миру», – додав Зеленський.

Він зауважив, Україну радує те, що вимогу припинення вогню та переходу до змістовної дипломатії підтримують всі, не лише країни Європи, а й Сполучені Штати Америки, які запропонували це першими.

«До речі, ще 11 березня під час зустрічі в Саудівській Аравії», – зауважив глава України.

За словами президента, чітким пріоритетом є зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету і безпеки України. Водночас він наголосив, що ключовим елементом гарантій безпеки також має стати контингент з підтримки.

«Якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, мають бути застосовані санкції», – наголосив Зеленський.

Він пояснив, що посилені будуть санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи.

«Триває підготовка сильного 17-го пакету санкцій Європейського Союзу. Він буде скоординований санкціями на Великобританії, Норвегії та США. Ми вітаємо потужний сигнал Канади щодо посилення санкцій з їхнього боку», – додав президент.

Зеленський повідомив, що Україна домовилась з партнерами продовжити роботу над ефективним використанням заморожених активів Росії. Це планують обговорити вже на наступному саміті G7.

Нагадаємо, до Києва для зустрічі «коаліції рішучих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Це перший випадок за час повномасштабної війни в Україні, коли лідери цих чотирьох держав одночасно перебуватимуть в українській столиці з візитом.

Також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія має припинити вогонь в Україні на 30 днів без жодних попередніх умов. У разі порушення ЄС готовий запровадити проти РФ жорсткі санкції.