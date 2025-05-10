Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Перемир’я має початися 12 травня – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Перемир’я має початися 12 травня – Зеленський
Володимир Зеленський подякував європейським лідерам за візит до столиці України
фото: Офіс президента

Якщо Росія відмовиться припинити вогонь, будуть  

 

Перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції. Як інформує «Главком», про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих».

«Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки», – наголосив президент.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зеленський зазначив, що безумовне припинення вогню означає «без жодних умов». За його словами, спроба виснути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію.

Президент наголосив, що припинення вогню має бути всеосяжним: в повітрі, на морі та на суші. Водночас він зазначив, що забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки.

«Це є дійсно реалістично. Припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних, гуманітарних основ миру», – додав Зеленський.

Він зауважив, Україну радує те, що вимогу припинення вогню та переходу до змістовної дипломатії підтримують всі, не лише країни Європи, а й Сполучені Штати Америки, які запропонували це першими.

«До речі, ще 11 березня під час зустрічі в Саудівській Аравії», – зауважив глава України.

За словами президента, чітким пріоритетом є зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету і безпеки України. Водночас він наголосив, що ключовим елементом гарантій безпеки також має стати контингент з підтримки.

«Якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, мають бути застосовані санкції», – наголосив Зеленський.

Він пояснив, що посилені будуть санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи.

«Триває підготовка сильного 17-го пакету санкцій Європейського Союзу. Він буде скоординований санкціями на Великобританії, Норвегії та США. Ми вітаємо потужний сигнал Канади щодо посилення санкцій з їхнього боку», – додав президент.

Зеленський повідомив, що Україна домовилась з партнерами продовжити роботу над ефективним використанням заморожених активів Росії. Це планують обговорити вже на наступному саміті G7.

Нагадаємо, до Києва для зустрічі «коаліції рішучих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. 

Це перший випадок за час повномасштабної війни в Україні, коли лідери цих чотирьох держав одночасно перебуватимуть в українській столиці з візитом.

Також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія має припинити вогонь в Україні на 30 днів без жодних попередніх умов. У разі порушення ЄС готовий запровадити проти РФ жорсткі санкції.

Читайте також:

Теги: перемир'я Володимир Зеленський санкції росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Одесі виникли пожежі після атаки БпЛА
Росія атакувала Одесу: через удар «шахедами» є постраждалі (оновлено)
13 квiтня, 23:22
Російський корабель у Чорному морі
Україна та Росія проведуть переговори про перемир’я у Чорному морі
13 квiтня, 15:25
Зеленський: Разом. Ми разом боремось за Україну. І разом молимось за Україну.
Президент привітав українців з Великоднем
20 квiтня, 09:30
Ритіков очолював конструкторське бюро Брянського електромеханічного заводу
У РФ ліквідовано провідного конструктора російських РЕБів Ритікова
25 квiтня, 16:48
Трамп зробив заяву про зустріч із Зеленським
Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться із Зеленським у Римі
25 квiтня, 19:19
Проєкт провалився: за півроку російський АвтоВАЗ продав лише один електромобіль
Проєкт провалився: за півроку російський АвтоВАЗ продав лише один електромобіль
27 квiтня, 08:53
Зеленський подякував військовим, які провели вдалу операцію
Військові знищили другий за добу російський літак – Зеленський
3 травня, 22:13
Збільшення поставок вибухових речовин для наповнення боєприпасів має вирішальне значення для військових зусиль Росії в Україні
РФ активно розширює виробництво вибухових речовин – Reuters
8 травня, 16:04
Стівен Сігал на параді на Червоній площі
Парад Путіна. Хто з іноземних зірок приїхав до диктатора (фото)
Вчора, 15:16

Події в Україні

Келлог зробив заяву про кінець війни
Келлог зробив заяву про кінець війни
Припинення вогню: Макрон пояснив, хто моніторитиме цей процес
Припинення вогню: Макрон пояснив, хто моніторитиме цей процес
Російська армія – за три кілометри від Дніпропетровщини: ЗСУ розповіли про ситуацію
Російська армія – за три кілометри від Дніпропетровщини: ЗСУ розповіли про ситуацію
Стармер та Макрон пообіцяли відповідь, якщо РФ відмовиться припинити вогонь
Стармер та Макрон пообіцяли відповідь, якщо РФ відмовиться припинити вогонь
Перемир’я має початися 12 травня – Зеленський
Перемир’я має початися 12 травня – Зеленський
МВС відсторонило шістьох посадовців через обшуки у командуванні Нацгвардії
МВС відсторонило шістьох посадовців через обшуки у командуванні Нацгвардії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 травня: ситуація на фронті
196K
Годинник Папи Римського Лева ХІV: вартість вражає (фото)
99K
Росія підтримала ідею 30-денного перемир'я з Україною, але є нюанси
93K
10 травня буде складним днем для Путіна
80K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 травня 2025
32K
«Путін дуже хоче миру»: Кремль назвав головну умову

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
Вчора, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua