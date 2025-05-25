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Через нічну російську атаку на Київщині є загиблі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Через нічну російську атаку на Київщині є загиблі
Пошкоджений будинок у Київській області
фото: Київська обласна військова адміністрація

Також є постраждалі у ріхних районах Київщини

Вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну ракетами та «шахедами». Внаслідок російського удару у Київській області є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За інформацією Київської ОВА, внаслідок ворожої атаки загинуло три людини. Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі, а ще одна людина загинула в Бучанському районі.

У Білоцерківському районі осколкові поранення обличчя отримав чоловік 1966 року народження. Йому надали допомогу на місці, без госпіталізації. У цьому ж районі постраждало ще п'ять людей, серед них двоє дітей.

У Фастівському районі постраждало дві жінки. Ще дві особи постраждало у Бучанському районі. Загалом 10 постраждалих.

«На місцях надзвичайних ситуацій працює ДСНС, слідчо-оперативні групи та медичні бригади. Наслідки ворожої атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області. Більш детальна інформація згодом. Ворожа повітряна атака триває. Прошу знаходитися у безпечних місцях поки небезпека не мине», – йдеться у повідомленні Київської ОВА.

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Наслідки російської атаки у Київській області
фото: Київська обласна військова адміністрація

Раніше Кличко повідомляв про вибухи у столиці та роботу ППО. Мер Києва просить всіх перебувати в укриттях.

Також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав: 

«Більше десятка ворожих дронів вже в повітряному просторі навколо столиці. Також підлітають нові. По частині дронів над Києвом та околицями вже відпрацювали. Але цілі ще заходять на столицю. Ніч буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації. Прошу максимально серйозно ставитись до загрози і перебувати в укриттях».

Нагадаємо, вибухи пролунали у Дніпрі та Одесі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі пролунали сильні вибухи. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, по ворожих дронам працює ППО. Голова Дніпропетровської ОВА Серігій Лисак, ще до вибухів, попередив жителів міста та області про небезпеку:

«Зараз в області продовжується повітряна тривога. Є вірогідність, що загроза триватиме і вночі. На сигнали про неї реагуйте. Переходьте у безпечне місце. Це рятує. Бережіть себе і близьких», – написав Лисак.

Мер Одеси написав, що у місті гучно. Також місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи, також пишуть про приліт та пожежу.

Теги: війна смерть Київщина

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