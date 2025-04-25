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Параду не буде. Регіональна влада РФ боїться обстрілів на 9 травня

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Параду не буде. Регіональна влада РФ боїться обстрілів на 9 травня
Скасування заходів до 9 травня для Росії не чимось новим
фото з відкритих джерел

Рішення було погоджено з силовиками та військовими РФ

У Росії цього року триває тенденція до скасування урочистих заходів на честь Дня Перемоги 9 травня, зокрема військових парадів, через загрози ударів з боку Збройних Сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські змі.

У Краснодарі вирішили відмовитися від проведення традиційного параду. Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв пояснив це високим рівнем ризику через повітряні атаки.

«Параду в Краснодарі не буде через те, що парад буде в Новоросійську. Тому що це великий ризик – практично щоночі оголошується повітряна небезпека», – заявив Кондратьєв.

Він уточнив, що рішення було погоджено з силовиками та військовими РФ.

Втім, у Новоросійську, де все ж планують провести парад, раніше неодноразово фіксували удари українських дронів, спрямовані на військові та промислові об'єкти.

Скасування заходів до 9 травня для Росії не чимось новим. Паради у 2024 році не проводили у кожному четвертому регіоні. Йдеться переважно про прикордонні області, що регулярно зазнають атак українських БПЛА – Бєлгородську, Курську, Брянську та Липецьку.

Торік у Москві парад до 9 травня відбувся в урізаному форматі без використання авіації.

Нагадаємо, у Підмосковʼї в місті Балашиха вибухнула автівка. Внаслідок підриву було вбито заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ Ярослава Москалика. 

До слова, слідчий комітет РФ підтвердив, що під Москвою було ліквідовано російського генерал-майора Ярослава Москалика. Він обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ.

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Теги: росія парад

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