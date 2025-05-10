«Коаліція рішучих». Макрон назвав три послання до українців

Іноземні лідери прибули до Києва, щоб «створити простір для перемовин щодо справедливого та тривалого миру»

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Києва озвучив три головні послання до українців у складі «Коаліції рішучих». Про це він написав у соцмережі Х, передає «Главком».

«Повернувшись до Києва, я першою думкою звертаюся до українців. Більше трьох років ви чинили опір з дивовижною мужністю. За свою землю. За твою свободу. Для Європи. Бо так, тут на кону безпека нашого континенту. Перед обличчям російської агресії наша відповідь має бути колективною. У мене буде три послання», – йдеться в повідомленні.

Перше – мир.

«Справедливий і тривалий мир починається з повного та безумовного припинення вогню. Це пропозиція, яку ми робимо разом зі Сполученими Штатами. Україна прийняла його 11 березня. Росія, зі свого боку, зволікає, ставить умови, виграє час і продовжує свою вторгнення. Якщо Москва продовжуватиме свою блокаду, ми посилимо тиск, як європейці та у тісній координації зі Сполученими Штатами. Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок. Наша єдність – наша сила. У цьому також сенс цієї подорожі: ми всі прагнемо миру!», – зазначив Макрон.

Друге – суверенітет.

Очільник Франції наголосив, що мирна угода, яка має бути укладена, повинна гарантувати її безпеку. – «Саме над цим ми працювали на зустрічах у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві. Ми рухаємося вперед разом».

Третє – майбутнє.

«Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, у який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна: це наш горизонт. Історія спостерігає за нами», – підсумував він.

Нагадаємо, до Києва для зустрічі «коаліції рішучих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Це перший випадок за час повномасштабної війни в Україні, коли лідери цих чотирьох держав одночасно перебуватимуть в українській столиці з візитом.

Напередодні Макрон, Туск, Стармер та Мерц оприлюднили спільну заяву, в якій стверджують, що їхня поїздка до України має на меті спільний зі Сполученими Штатами заклик до Кремля погодитися на повне припинення вогню тривалістю 30 днів без попередніх умов. Це перемир'я має створити «простір для перемовин щодо справедливого та тривалого миру».