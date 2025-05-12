Путін прагне капітуляції України – The Times

The Times описує виступ Путіна перед пресою як «чергову добре знайому вимогу капітуляції з боку України»

Єдиним шляхом до миру, на думку Моски, є поступки зі сторони Києва

Кремль із завидною регулярністю повторює свої вимоги, лише час від часу змінюючи формулювання, але без жодних змін у суті: єдиним шляхом до миру Москва вважає повну поступку України. Про це у своїй статті пише міжнародний оглядач The Times Марк Беннеттс, повідомляє «Главком».

Журналіст нагадав, що президент США Дональд Трамп нещодавно зізнався – його тривожить нездатність досягти миру в Україні, і ця проблема не дає йому спокою вночі.

Однак, як зауважує Беннеттс, відповідь Володимира Путіна на пропозиції європейських країн про негайне 30-денне перемир’я свідчить: Трампу, ймовірно, доведеться готуватись до нових безсонних ночей. Автор описує нічний виступ Путіна перед пресою як «чергову добре знайому вимогу капітуляції з боку України».

У перекладі з дипломатичної мови, зазначає журналіст, Кремль фактично вимагає усунення проєвропейського керівництва в Києві та відмови України від прагнення до членства в НАТО.

Беннеттс також згадує фільм «День бабака», в якому головний герой щоразу переживає один і той самий день. Цей фільм, як пише автор, користується популярністю в Росії, і, з огляду на повторюваність заяв Путіна, він, схоже, також є його шанувальником.

Нагадаємо, Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня.

Володимир Путін підкреслив, що Росія готова до переговорів без жодних попередніх умов. Варто зазначити, не дивлячись на розмови про мир, Путін за фактом відкинув пропозицію «коаліцією охочих» про перемир'я з 12 травня.

Раніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції. Про це інформує «Главком».

«Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки», – наголосив президент.