Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 8 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 8 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 8 травня втратила:
- особового складу – близько 961970 (+1200) осіб,
- танків – 10782 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 22429 (+10) од,
- артилерійських систем – 27552 (+50) од,
- РСЗВ – 1379 (+1) од,
- засоби ППО – 1156 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35407 (+141),
- крилаті ракети – 3197 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47604 (+120) од,
- спеціальна техніка – 3875 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 9 травня
- В Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
- В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них два продовжили рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1170-й день повномасштабної війни в Україні.
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