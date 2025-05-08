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Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 10782 танки
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 8 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 8 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 8 травня втратила:

  • особового складу – близько 961970 (+1200) осіб,
  • танків – 10782 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 22429 (+10) од,
  • артилерійських систем – 27552 (+50) од,
  • РСЗВ – 1379 (+1) од,
  • засоби ППО – 1156 (+1) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35407 (+141),
  • крилаті ракети – 3197 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47604 (+120) од,
  • спеціальна техніка – 3875 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 8 травня
Втрати ворога станом на ранок 8 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 9 травня

  • В Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них два продовжили рух з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 8 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 8 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1170-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб втрати Чорне море Азовське море

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