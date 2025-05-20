Сформовано першу в ЗСУ штурмову мотоциклетну роту (відео)

Основне завдання штурмової мотоциклетної роти – стрімко прориватися до ворожих позицій

У складі 425-го окремого штурмового полку «Скала» сформовано першу в Збройних Силах України штурмову мотоциклетну роту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу полку.

«Під час підготовки бійці провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу в русі, випустивши тисячі набоїв. У результаті маємо сучасну «кавалерію», основне завдання якої – стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські війська на одному з напрямків фронту кинули в атаку 40 мотоциклів. Окупанти почали активніше використовувати на передовій такий транспорт.

Зауважимо, що Росія, ймовірно, готується до систематичної інтеграції використання мотоциклів у наступальні операції в Україні влітку та восени 2025 року. Зазначається, що таким чином окупанти, ймовірно, планують нівелювати можливості українських безпілотників.