Переговори з неадекватом. Чому це нам потрібно
РФ продовжує імітувати мирні переговори, щоб готувати нові удари
Ну, що ж, уже і без меморандуму від РФ та можливих переговорів 2 червня у Стамбулі Небензя, російський представник в ООН, по суті, озвучив позицію:
- Росія не погоджується на 30- денне перемирʼя без умов, бо вважає, що Україна використає цей час для переозброєння.
- Росія, як і раніше, вимагає припинення західної допомоги та військової мобілізації в Україні.
Дивні пропозиції, з огляду на те, що Росія:
- продовжує війну проти України, розповідаючи про «буферну зону», і нарощує військове виробництво;
- все активніше розгортає гібридні СВО на просторах країн Заходу;
- готується, за даними західних розвідок, до можливих військових дій і проти якоїсь із країн НАТО.
За таких реалій дивно вимагати і роззброєння/демілітаризації України, і не участі у безпекових альянсах.
Більше того, Путін заявив, що Трампа вводять в оману, бо РФ ніби-то наносить удари виключно по воєнних цілях в Україні, а не по обʼєктах цивільної інфраструктури міст. Одним словом, Росія продовжує демонструвати позицію неадеквата.
Але переговори – все одно потрібні. Хоча б для того, щоб вчергове продемонструвати готовність України до припинення вогню і, навпаки, прагнення Росії його продовжувати. По суті, фраза Мединського з посиланням на псевдоцитати про «одночасність і переговорів, і військових дій» означає прагнення РФ продовжувати війну, імітуючи переговорний процес.
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