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Суд арештував активи сина Богуслаєва, якого затримано в Монако

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Суд арештував активи сина Богуслаєва, якого затримано в Монако
Наприкінці квітня 2025 року у Монако відбувся допит Олександра Богуслаєва
колаж: Локатор-Медіа

Олександр Богуслаєв підозрюється у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі

В Україні суд арештував низку активів сина експрезидента АТ «Мотор-Січ» Олександра Богуслаєва, підозрюваного у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Арешти накладено на корпоративні права 20 компаній із Запоріжжя (ПрАТ «Шліфверст», ТОВ «Гранум-Еліт», ТОВ «Гранум-Бізнес», ТОВ «Екссан», ТОВ «Рекріейшн», ТОВ «Вертольоти Мотор Січ», ТОВ «Велес Запоріжжя 2012», ПрАТ «Техінвент», ТОВ «Базис Запоріжжя», ТОВ «Вікінг Запоріжжя», ТОВ «Стафф Компані», ТОВ «Конструктив КБ», ТОВ «Тера-Гарант», ТОВ «Рідна земля», ТОВ «Мотор-Січ Руна», ТОВ «Мотор-Січ Руна Сервіс», ТОВ «Брітт-лтд», ТОВ «Сіріус 2005», ТОВ «Дженус-21», ТОВ «Фірма «Жекон»), які контролює Богуслаєв-молодший через кілька офшорних фірм.

Крім цього, Феміда арештувала бази відпочинку та оздоровчі табори, частина з яких перебуває під окупацією РФ; купу комплексів об’єктів нежитлової нерухомості у Запоріжжі та області.

Також під заборону відчужувати та розпоряджатися потрапили дві квартири Олександра Богуслаєва загальною площею 131,1 кв. м (нерухомість у Запоріжжі та Ялті) і гараж площею 38,2 кв. м у Запоріжжі.

Перелічене арештоване майно суд передав Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) для здійснення заходів з управління.

Як свідчать матеріали справи, наприкінці квітня 2025 року у Монако відбувся допит Олександра Богуслаєва, під час якого він підтвердив, що є кінцевим бенефіціарним власником Duncan Promotions ltd, Aldon Business Inc., Geoford LLP, Tabernus Corp. та інших компаній-нерезидентів. На згадані офшори і записано українські фірми Богуслаєва, корпоративні права яких і було арештовано.

Окремо, як з’ясувало слідство, з метою приховування факту володіння компаніями-нерезидентами та опосередкованого контролю над рядом українських суб’єктів господарювання, Олександр Богуслаєв залучив латвійську компанію BBP Baltic ltd, яка спеціалізується на наданні послуг з реєстрації та ведення офшорних компаній, наданні номінальних директорів та акціонерів для представництва кінцевого бенефіціарного власника. Взаємодіє з BBP Baltic ltd колишня юрист АТ «Мотор Січ» (нині проживає в Австрії), яка за погодженням із Богуслаєвим-молодшим, надає вказівки латвійській компанії щодо видачі довіреностей та зміни директорів на підконтрольних осіб.

За даними Офісу генпрокурора, протягом 2016-2025 років син експрезидента АТ «Мотор Січ», у тому числі на території Франції і Монако, легалізовував отримані у злочинний спосіб кошти на суму понад $650 млн.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту про стягнення у дохід держави активів експрезидента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка. Згідно із поданням Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів, у Богуслаєва та Кононенка, серед іншого конфіскують: понад 30 обʼєктів нерухомого майна (житлових і нежитлових приміщень, земельних ділянок); кілька сотень мільйонів гривень; вогнепальну зброю.

До слова, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 25 червня підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.

23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. 18 жовтня СБУ поінформувала, що спільно з Офісом генпрокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва.

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Теги: арешт корупція в Україні гроші Монако Мотор Січ війна В'ячеслав Богуслаєв

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