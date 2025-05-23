У Києві була оголошена повітряна тривога

Тривога через атаку російських безпілотників зберігається у декількох областях

У столиці та низці областей лунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили попереджають про атаку «Шахедів». О 8:21 тривогу в столиці було скасовано, вона тривала понад пів години. Водночас небезпека зберігається для інших областей.

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1185-ий день повномасштабної війни. За минулу добу відбулося 101 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.