У Києві була оголошена повітряна тривога
Тривога через атаку російських безпілотників зберігається у декількох областях
У столиці та низці областей лунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили попереджають про атаку «Шахедів». О 8:21 тривогу в столиці було скасовано, вона тривала понад пів години. Водночас небезпека зберігається для інших областей.
Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1185-ий день повномасштабної війни. За минулу добу відбулося 101 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
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