Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві була оголошена повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
У Києві була оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Тривога через атаку російських безпілотників зберігається у декількох областях

У столиці та низці областей лунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили попереджають про атаку «Шахедів». О 8:21 тривогу в столиці було скасовано, вона тривала понад пів години. Водночас небезпека зберігається для інших областей.

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1185-ий день повномасштабної війни. За минулу добу відбулося 101 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Читайте також:

Теги: війна тривога окупанти ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Старі маніпулятори уже забрехалися до межі 
Психологія російської імперії – брехня, маніпуляції та війна за «мир»
14 травня, 09:35
Ось так «прекрасно» закінчуються вояжі Віткоффа до Москви
Ось так «прекрасно» закінчуються вояжі Віткоффа до Москви
15 травня, 09:01
Головна проблема переговорів між Україною та Росією
Головна проблема переговорів між Україною та Росією
21 травня, 11:58
Чого чекати від можливої зустрічі Зеленського з Путіним?
Чи є у Стамбулі шанс на мир?
14 травня, 15:45
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова для перемовин з росіянами в будь-якому форматі. Але умови для цього поки явно не склалися
«Пряма лінія» з Путіним. Україну заганяють у клітку з агресором Тема тижня
2 травня, 16:26
За минулу добу відбулося 168 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
У Держдепі додали, що рішення, зрештою, прийматиме президент Дональд Трамп, але США готові вийти із переговорного процесу
Держдеп США знову пригрозив вийти з перемовин щодо війни в Україні
30 квiтня, 08:31
Журналістка зафільмувала вибухи у Василькові
Жінка з Молдови, яка пережила атаку дронів у Василькові, звернулася до керівництва своєї держави
18 травня, 14:36
У хлопця 17 років та трирічної дівчинки гостра реакція на стрес, у 13-річної дитини – різана рана стопи
Внаслідок нічної атаки постраждала багатодітна сім’я з Бориспільського району (фото)
21 травня, 07:11

Новини

КиївПрайд 2025: організатори визначилися із датою проведення акції
КиївПрайд 2025: організатори визначилися із датою проведення акції
У Києві була оголошена повітряна тривога
У Києві була оголошена повітряна тривога
Мінкульт назвав нову очільницю Києво-Печерської лаври
Мінкульт назвав нову очільницю Києво-Печерської лаври
На Бучанщині чоловіка затримано за сексуальне насильство над шестирічною дівчинкою
На Бучанщині чоловіка затримано за сексуальне насильство над шестирічною дівчинкою
Київські комунальники виявили на вулиці «замасковану» автолавку (фото)
Київські комунальники виявили на вулиці «замасковану» автолавку (фото)
У Києві група осіб під виглядом спадкоємців привласнила чотири квартири на 6,3 млн грн
У Києві група осіб під виглядом спадкоємців привласнила чотири квартири на 6,3 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 травня: ситуація на фронті
134K
Трамп йде
94K
Юрію Рибчинському – 80! Син назвав артистку, яку найбільше любить родина легендарного поета-пісняра
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 травня 2025
84K
Речник Путіна відреагував на пропозицію провести переговори у Ватикані
19K
Новообраний президент Румунії отримав перші погрози вбивством

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua