«Буде сильний». Зеленський про пакет санкцій від ЄС проти Росії

«Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікується «сильний пакет» санкцій проти РФ від Євросоюзу. За його словами, вже є дати. Про це він сказав на брифінгу за підсумками розмови з президентом США Дональдом Трампом.

«Пакет Європи буде і буде він сильний. Є відповідні дати. Ніхто нікого не хоче штовхати. Є дати, є домовленості. Я впевнений в цьому. Мало того, буде наступний пакет. Безумовно, якщо не буде припинення вогню з російської сторони, сильний європейський пакет буде й наступний», підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що зараз триває робота над підготовкою санкцій проти РФ від Штатів. За його словами, Україна та країни-партнери працюють із США, щоб Сполучені Штати могли підготувати санкції проти Росії.

«Це сильно допоможе. Банківські, енергетичні санкції. Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну або ні. Або у них будуть серйозні економічні виклики», – додав Зеленський.

Нагадаємо, резидент України провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Як відомо, сьогодні Трамп розмовляв і з диктатором Путіним. Український президент дав брифінг та зробив декілька заяв після діалогу з американським лідером.

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Під час першої розмови Зеленський говорив про припинення вогню, готовність США до санкційних кроків, якщо РФ порушуватиме припинення вогню.

Вже під час другого дзвінка до телефонної розмови Зеленського й Трампа доєднались європейські лідери.

Окрім цього, російський диктатор після розмови з Трампом вийшов з заявою.

Путін сказав, що розмова тривала понад дві години та була «відвертою й корисною». Він «висловив подяку» Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.

«Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру», – заявив Путін. За словами диктатора, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення бойових дій в Україні.