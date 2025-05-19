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«Буде сильний». Зеленський про пакет санкцій від ЄС проти Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Буде сильний». Зеленський про пакет санкцій від ЄС проти Росії
Зеленський поспілкувався з журналістами
скриншот з відео

«Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікується «сильний пакет» санкцій проти РФ від Євросоюзу. За його словами, вже є дати. Про це він сказав на брифінгу за підсумками розмови з президентом США Дональдом Трампом.

«Пакет Європи буде і буде він сильний. Є відповідні дати. Ніхто нікого не хоче штовхати. Є дати, є домовленості. Я впевнений в цьому. Мало того, буде наступний пакет. Безумовно, якщо не буде припинення вогню з російської сторони, сильний європейський пакет буде й наступний», підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що зараз триває робота над підготовкою санкцій проти РФ від Штатів. За його словами, Україна та країни-партнери працюють із США, щоб Сполучені Штати могли підготувати санкції проти Росії.

«Це сильно допоможе. Банківські, енергетичні санкції. Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну або ні. Або у них будуть серйозні економічні виклики», – додав Зеленський.

Нагадаємо, резидент України провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Як відомо, сьогодні Трамп розмовляв і з диктатором Путіним. Український президент дав брифінг та зробив декілька заяв після діалогу з американським лідером.

«Главком» зібрав головні заяви та тези.

Під час першої розмови Зеленський говорив про припинення вогню, готовність США до санкційних кроків, якщо РФ порушуватиме припинення вогню.

Вже під час другого дзвінка до телефонної розмови Зеленського й Трампа доєднались європейські лідери.

Окрім цього, російський диктатор після розмови з Трампом вийшов з заявою.

Путін сказав, що розмова тривала понад дві години та була «відвертою й корисною». Він «висловив подяку» Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.

«Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру», – заявив Путін. За словами диктатора, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення бойових дій в Україні.

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Теги: росія санкції Володимир Зеленський переговори

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