Син легендарного Міхаеля Шумахер може взяти участь в тестах команди Формули-1 «Альфа Ромео»



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Мік Шумахер

Остаточне рішення ще не прийняли, але у 19-річного Міка Шумахера є шанси

Керівник команди Формули-1 «Альфа Ромео» Фредерік Вассер підтвердив, що 19-річний гонщик Формули-2 Мік Шумахер може протестувати болід його команди в квітні поточного року.

Раніше з'являлися чутки, що син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, який є пілотом гоночної академії «Феррарі», може взяти участь в тестах новачків після Гран-прі Бахрейну в складі «Альфа Ромео», а після Гран-прі Іспанії сісти вже за кермо боліда «Скудерії».

«Існує короткий список, і Мік є частиною цього списку, тому що він - один з хлопців з Формули-2, які відповідають критеріям на право брати участь в тестах новачків. Вибірка досить обмежена. Але ми ще не прийняли рішення. У списку кілька імен. Ми продовжимо оцінювати наявні варіанти і обговоримо їх з «Феррарі», - сказав Вассер прес-службі Формули-1.

Джерело: Чемпионат.com