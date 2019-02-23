Сенат США, збиті льотчики і тотальна нудьга: 5 інтриг футбольного чемпіонату України

«Динамо» зберігає примарні шанси, щоб випередити «Шахтар» Футбол24

Сьогодні в Україні відновлюється національна першість з футболу

Останньої суботи лютого матчами 19-го туру поновиться чемпіонат України з футболу. Ще кілька років тому цей турнір на внутрішніх спортових аренах був безальтернативно гегемоном. Проте наразі через купу причин, як суб’єктивного, так і об’єктивного штибу, наша футбольна першість втратила і свій лоск, і вдячного глядача. «Продукт», який нам пропонує вітчизняна футбольна Прем’єр-ліга, нині не найкращої якості. Та й із конкурентоспроможністю вітчизняного «спорту номер один» також не все гаразд. Проте іншого гегемона в нас просто немає. Святе місце виявилося вакантним, бо в інших командних видах спорту спостерігається ще гірша картина.

Але не будемо згущувати й без того не завше світлу палітру. Іншого футбольного чемпіонату, іншого недорогого видовища для широких мас у нас просто немає. Тому давайте й на болотному плесі розглядати відблиск зірок.

В чемпіонаті залишилося відіграти чотири тури, після яких команди будуть ділитися на дві половини. Перша шістка зніматиме всі вершки – від золота до визначення всіх єврокубкових квот, а друга визначить одного невдаху, який понизиться в класі. Після цієї градації на «кращих» і «решту» і без того невисокий глядацький інтерес до розбірок аутсайдерів упаде до критичної межі. На жаль, подібний казус не був секретом полішинеля, проте організатори змагань вперто не збираються видозмінювати формулу чемпіонату. Мабуть, щоб зайве не боліла голова. Проте зараз не про це. До «водорозділу» ще є певний час, причому для більшості колективів, щоб покращити своє турнірне становище. А ще є місце для інтриг, головні з яких – до вашої уваги.

Хто стане чемпіоном?

У цьому питанні наша футбольна першість схожа на вибори в Сенат США. Переможуть або республіканці, або демократи. Іншого варіанту просто не може бути. Приблизно так, як і в нас у футболі. Або виграє «Шахтар», або тріумфує «Динамо». «Третя сила» в нашому чемпіонаті благополучно віддала Богу душу після того, як із футбольної мапи дружно стерли «Металіст» і «Дніпро».

На відміну від Паулу Фонсеки, Олександр Хацкевич наразі не може сконцентруватися тільки на боротьбі у внутрішньому чемпіонаті. Фото - Sport.ua

Віддати перевагу комусь із двох наших ґрандів суто візуально складно. «Шахтар» продовжує жити на «об’їдках» колишньої слави і ще більшої «калитки», його заклятий друг повністю змінив вектор розвитку, переорієнтувавшись на власних вихованців. І перший, і другий напрямки мають право на успіх, проте обидва в той же час мають вразливі місця. «Гірники» стають все далі законсервованими, орієнтуючись на «нев’янучу» мотивацію своїх бразильців, кияни могли б хизуватися власним боєздатним резервом, якби він був дійсно здатним.

У міжсезоння команди не зазнали суттєвих змін. Головним досягненням команди Хацкевича є ангажемент іспанського нападника Соля. Проте він ще замало з’їв солі, щоб вважатися аргументом. У «Шахтаря» несподівано виявилася пробоїна в центі оборони – «в дошку свій» Ракицький накивав п’ятами до Росії, відтак доводиться знову шкребти по засіках. На роль нового обличчя може претендувати 19-річний хлопак із Ізраїлю Соломон. Проте на роль свого біблійського тезки він поки що претендувати не може. Відтак маємо констатувати, що в другій частині сезону фаворити чемпіонської гонки навряд чи змінять своє змагальне обличчя. Тому найкращого визначать дрібниці. На кшталт очкового відриву: на даний момент команди розділяють сім балів на користь «гірників». Для нашого чемпіонату така фора - майже розкіш.

Хто виборе бронзові нагороди?

У цій площині простір для польоту фантазії навряд чи ширший, аніж у чемпіонській гонці. Амбіції на здобуття бронзи, яка фактично виводить її володаря в новому сезоні до групового турніру Ліги Європи, озвучила добра половина учасників змагань. Хіба що «Чорноморець» з «Арсеналом» вголос про це не говорили. Проте насправді коло шукачів вельми обмежене. І якщо не станеться чогось надзвичайного, за третє місце поведуть боротьбу «Олександрія» і «Зоря». У цих колективів станом на тут і зараз найкращі диспозиції.

Протистояння за бронзу вочевидь зведеться до боротьби «Зорі» та «Олександрії». Фото - UA-Футбол

На боці олександрійців – непогане підсилення і відрив від конкурента у вигляді восьми очок, до того ж «чорно-жовто-зелені» як ніхто уміє видавати свою посередність за манну небесну. За «Зорю» має зіграти її досвід і можливість кадрового маневру. Що ж до решти охочих…

«Ворскла» в міжсезоння не підсилилась, а радше втратила. До того ж, подейкують, у полтавців знову серйозні проблеми з фінансуванням. У «Десни» і «Маріуполя» подібних негараздів немає, проте вони забагато губили на старті, щоб втрутитися в очне протистояння команд Шарана і Вернидуба.

Хто виграє бомбардирську гонку?

Після скандального переходу бразильського нападника Жуніора Мораєша із «Динамо» в «Шахтар», новоспечені партнери намагалися всіляко підтримати «перебіжчика». Найперше ця підтримка вилилася в те, що «гірники» при будь-якій нагоді шукали в штрафному майданчику саме Мораєша. Жуніор віддячив за таку солідарність, уже з перших турів відірвавшись на цілий корпус від найближчого переслідувача в гонці бомбардирів. Здавалося, що у бразильця не буде конкурентів у цьому сенсі, проте на фініші першої частини сезону нагадав про себе Циганков.

Зараз між двома колишніми одноклубниками різниця – п’ять м’ячів (у Жуніора – 14, у Віктора – 9). Різниця відчутна, проте її здолати при вдалому збігу обставин можна за три тури. І нехай нікого не вводить в оману та обставина, що динамівський капітан – «лише» півоборонець. З такими форвардами, які є зараз в розпорядженні Хацкевича, Віктор і надалі ґарантовано залишатиметься головною надією «біло-блакитних» в атаці.

Кому із тренерів першим покажуть на двері?

Заїжджену до неможливості сентенцію «коней на переправі не міняють» до футбольних реалій пристосувати вкрай проблематично. Недарма ж кажуть, що тренер сидить на електричному стільці. Зазвичай, тренерські рокировки відбуваються в міжсезоння. Це принаймні логічно. Проте для багатьох українських клубів поняття «логіка» - таке ж недосяжне, як для мешканця сільської глибинки айфон.

Поки Петро Дмимінський переховується від правосуддя, справами «Карпат» керує Олег Смалійчук. Фото - UA-Футбол

І передують в цьому атракціоні різких рухів і дивних вчинків «Карпати». «Зелені леви» вже привчили до того, що впродовж одного сезону вони можуть змінювати не тільки наставників, а й стратегічний напрямок розвитку. То вони орієнтуються на вихованців щедрої львівської академії, то на легіонерів із Балкан, а то – на іспаномовних «варягів». Найцікавіше, що пояснити всі ці (й решту) пертурбацій у клубі не можуть. Та ніхто й не збирається цього робити. Ось і цього разу «Карпати» знову взяли курс на Піренеї. Й Латинську Америку. «Карпати» знову стали «Лос-Карпатос».

Перша спроба зліпити із кукурузника «Барселону» завершилася прогнозованим фіаско. Проте воно нікого нічому не навчило. Черговий камікадзе, який буде вчити шановану галицьку публіку азам «тіки-таки» - такий собі Фабрі Ґонсалес. Там – давно збитий льотчик, тут – чергова надія на світле майбуття. Хочеться побажати йому терпіння. Хоча навряд чи воно допоможе.

Кому вниз?

Тут також все просто. Аж занадто від решти «народу» відірвалися двоє – «Чорноморець» і «Арсенал». Вони були найгіршими практично на всьому турнірному шляху, хоча одесити можуть похизуватися на тлі свого бідакуватого колеги-опонента хоча б більш-менш вдалим стартом, який закінчився вже у серпні. Навряд чи в ці аутсайдерські розбірки може втрутитися хтось третій. Навіть «Карпати», котрі зимували на некомфортній десятій сходинці, мають ліпший кадровий потенціал і запасний парашут у вигляді п’яти очкової переваги.

Відтак одного зайвого доведеться розіграти саме одеситам і киянам. І, відверто кажучи, це саме той випадок, коли медаль знайде саме того героя. Прогнозувати, хто саме опиниться «поза зоною досяжності», складно, проте за «вторинними» ознаками на цю малоприємну місію найбільше шансів у «Арсенала».

Столичні явно не розуміють, чого хочуть. Ситуація дуже схожа до того, що діється в «Карпатах». Сезон починав один тренер – італієць Раванеллі, хоча колектив в елітну лігу вивів інший наставник. На зимові канікули «каноніри» пішли уже з іншим тренером-українцем Грозним. А вийшли із них – з третім наставником – ще одним вітчизняним фахівцем Леоновим. Від колишньої команди нова «мітла» залишила лише трьох футболістів. А ще – борги із зарплати. І тотальну нудьгу. З таким багажем у вічність не заїдеш.