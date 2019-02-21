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    Команди «Олімпіка» U21 та U19 дискаліфікували за договірні матчі

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    Рішення по &laquo;справі &laquo;Олімпіка&raquo; від 08.11.2018 залишається в силі - Команди «Олімпіка» U21 та U19 дискаліфікували за договірні матчі
    Рішення по «справі «Олімпіка» від 08.11.2018 залишається в силі
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    Однак розгляд справи продовжується

    У решті матчів чемпіонату U21 та U19 командам-суперницям ФК «Олімпік» буде зараховано технічні перемоги, інформує офіційний сайт Прем’єр-ліги.

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    Апеляційний комітет ФФУ листом від 21.02.2019 повідомив, що рішення по «справі «Олімпіка» від 08.11.2018 залишається в силі, незважаючи на те, що розгляд заяви ФК «Олімпік» про перегляд рішення за нововиявленими обставинами в АК, ще продовжується.

    Відтак, Рішення АК ФФУ, яким командам U21 та U19 ФК «Олімпік» Донецьк заборонено брати участь у поточних (сезоні 2018/2019) та майбутніх (сезоні 2019/2020) змаганнях серед команд U21 та U19 під егідою ФФУ, УПЛ та ПФЛ, має бути виконано.

    Відповідно до пункту 25 статті 9 Регламенту змагань УПЛ, оскільки команди ФК «Олімпік» Донецьк U21 та U19 провели більше половини матчів у чемпіонатах цього сезону, в решті матчів їм будуть зараховані технічні поразки (-:+), а командам-суперницям — технічні перемоги (+:-).

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