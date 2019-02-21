Команди «Олімпіка» U21 та U19 дискаліфікували за договірні матчі



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Рішення по «справі «Олімпіка» від 08.11.2018 залишається в силі Рейтинг Букмекерів

Однак розгляд справи продовжується

У решті матчів чемпіонату U21 та U19 командам-суперницям ФК «Олімпік» буде зараховано технічні перемоги, інформує офіційний сайт Прем’єр-ліги.

Апеляційний комітет ФФУ листом від 21.02.2019 повідомив, що рішення по «справі «Олімпіка» від 08.11.2018 залишається в силі, незважаючи на те, що розгляд заяви ФК «Олімпік» про перегляд рішення за нововиявленими обставинами в АК, ще продовжується.

Відтак, Рішення АК ФФУ, яким командам U21 та U19 ФК «Олімпік» Донецьк заборонено брати участь у поточних (сезоні 2018/2019) та майбутніх (сезоні 2019/2020) змаганнях серед команд U21 та U19 під егідою ФФУ, УПЛ та ПФЛ, має бути виконано.

Відповідно до пункту 25 статті 9 Регламенту змагань УПЛ, оскільки команди ФК «Олімпік» Донецьк U21 та U19 провели більше половини матчів у чемпіонатах цього сезону, в решті матчів їм будуть зараховані технічні поразки (-:+), а командам-суперницям — технічні перемоги (+:-).