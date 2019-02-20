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    Хацкевич: Коли знаходишся в тонусі, як «Олімпіакос», то все простіше

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    Олександр Хацкевич у висловлюваннях дуже обережний - Хацкевич: Коли знаходишся в тонусі, як «Олімпіакос», то все простіше
    Олександр Хацкевич у висловлюваннях дуже обережний
    Динамо від Шурика

    Передматчеві висловлювання тренера команди київського «Динамо»

    Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич поспілкувався з журналістами на передматчевій прес-конференції перед матчем 1/16 Ліги Європи з «Олімпіакосом».

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    - Для «Динамо» і «Олімпіакоса» важливо вийти в наступний етап, - каже Олександр Миколайович. - Буде безкомпромісна гра. Розраховувати на нічию буде неправильно з нашого боку.

    - У першому матчі Шепелєв був одним з найкращим за передачами, але робив багато втрат. Ви задоволені його грою?

    - Давайте подивимося, де помилявся Шепелєв. Коли він віддавав останній пас, то ризикував. Ми до цього його тільки заохочуємо. Сьогодні ця передача не пройшла, а завтра може пройти. Проводимо з гравцями індивідуальні бесіди. Розбираємо гру в атаці і в обороні. Показали, де потрібно грати надійніше, а де ризикувати. Виправимо свої помилки і агресивніше зіграємо в атаці.

    - Наскільки може перешкодити «Динамо» двомісячна перерва? Ваша команда індивідуально сильніша за суперника?

    - Коли ти знаходишся в тонусі, як «Олімпіакос», то все простіше. Ми сильні як командно, так і індивідуально. У нас є сильні футболісти, які можуть вирішити епізод. У матчі все вирішують фрагменти. В «Олімпіакоса» теж є такі виконавці.

    - Що з Кадаром?

    - Він не готується до гри.

    Матч «Динамо» - «Олімпіакос» відбудеться завтра. 21 лютого, о 22:00 на НСК «Олімпійський» у Києві.

     Читайте також: «Олімпіакос» вилетів на матч з «Динамо» без 4 гравців основи

    Джерело: Dynamo.kiev.ua

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