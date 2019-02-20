Хацкевич: Коли знаходишся в тонусі, як «Олімпіакос», то все простіше



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Олександр Хацкевич у висловлюваннях дуже обережний Динамо від Шурика

Передматчеві висловлювання тренера команди київського «Динамо»

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич поспілкувався з журналістами на передматчевій прес-конференції перед матчем 1/16 Ліги Європи з «Олімпіакосом».

- Для «Динамо» і «Олімпіакоса» важливо вийти в наступний етап, - каже Олександр Миколайович. - Буде безкомпромісна гра. Розраховувати на нічию буде неправильно з нашого боку.

- У першому матчі Шепелєв був одним з найкращим за передачами, але робив багато втрат. Ви задоволені його грою?

- Давайте подивимося, де помилявся Шепелєв. Коли він віддавав останній пас, то ризикував. Ми до цього його тільки заохочуємо. Сьогодні ця передача не пройшла, а завтра може пройти. Проводимо з гравцями індивідуальні бесіди. Розбираємо гру в атаці і в обороні. Показали, де потрібно грати надійніше, а де ризикувати. Виправимо свої помилки і агресивніше зіграємо в атаці.

- Наскільки може перешкодити «Динамо» двомісячна перерва? Ваша команда індивідуально сильніша за суперника?

- Коли ти знаходишся в тонусі, як «Олімпіакос», то все простіше. Ми сильні як командно, так і індивідуально. У нас є сильні футболісти, які можуть вирішити епізод. У матчі все вирішують фрагменти. В «Олімпіакоса» теж є такі виконавці.

- Що з Кадаром?

- Він не готується до гри.

Матч «Динамо» - «Олімпіакос» відбудеться завтра. 21 лютого, о 22:00 на НСК «Олімпійський» у Києві.

Джерело: Dynamo.kiev.ua