«Складно вижити». Чотириразовий олімпійський чемпіон поскаржився на низькі пенсії у Росії

Тихонов вважає, що у Росії лише депутати можуть дозволити собі жити добре

Тихонов: Ми весь час щось вигадуємо, а як пенсіонерам жити?

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону росіянин Олександр Тихонов відреагував на пропозицію про відміну пенсій у РФ для боротьби з бездітністю, озвучену пропагандистом Сергієм Марданом. Про це повідомляє «Главком».

«Я хотів би поставити запитання: що взагалі за пенсії у нас? З такими сумами не те, що жити, а вижити складно. Ми весь час щось вигадуємо, а як пенсіонерам жити?», – запитав Тихонов.

Він також поскаржився на розмір пенсій у Росії, вважаючи, що у Росії лише депутати можуть дозволити собі жити добре.

Раніше пропагандист Мардан запропонував скасувати пенсії для росіян, щоби підвищити народжуваність.

«Я раз по раз пропоную: давайте скасуємо до чортової матері пенсії. Ось народжував собі, виховав дітей, значить, буде тобі, що в старості їсти. Ні? Здохнеш», – сказав пропагандист.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.