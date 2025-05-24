Як змінилось ставлення чехів до України та Росії: дані опитування

Ставлення чехів до росіян залишається негативним

Росія опинилася серед країн, до яких більшість жителів Чехії ставляться негативно. Про це свідчать дані соцопитування Чеського інституту емпіричних досліджень STEM, яке проводилося з 8 по 17 квітня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на iDNES.cz.

Учасників просили оцінити своє особисте ставлення до тієї чи іншої держави за п'ятибальною шкалою, де 1 – найкраща оцінка, а 5 – найгірша. Найбільшу симпатію респонденти виявили до Швейцарії, яка отримала 69% добрих оцінок. Друге місце з невеликим відставанням посіла Австрія (68%), а третій рядок дістався Канаді (65%). Найменше позитивних відгуків отримали Китай (19%), Росія (15%) та Палестина (12%). Причому Росія стала країною, що найбільш негативно сприймається – погані оцінки їй поставили 65% респондентів. Однак після того, як у квітні 2022 року вона отримала від чехів лише 12% позитивних оцінок, через рік цей показник збільшився до 16%, а останні два роки залишається на рівні 15%.

У той же час, з лютого 2022 року, ставлення чехів до України різко покращало. У квітні 2022 року частка позитивних оцінок досягла свого історичного піку 36%. За минулі три роки на тлі втоми від війни та пов'язаних із нею економічних проблем цей показник знизився, але потім знову трохи підріс. Сьогодні про своє позитивне ставлення до України заявили 30% учасників опитування, про негативне – 39%.

Нагадаємо, президент Чехії зробив заяву щодо введення миротворців в Україну. За його словами, Україна – самостійна держава. Тому тільки вона даватиме дозвіл на розміщення у себе іноземних сил. Про це сказав Петр Павел та пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

До слова, Київ і Прага 5 травня підписали угоду про створення Центру єдності України (Unity Hub) у Чехії.