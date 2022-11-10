Катар-2022: стало відомо, хто в Україні транслюватиме Чемпіонат світу з футболу

Мундіаль триватиме з 20 листопада по 18 грудня

«Суспільне» покаже всі матчі турніру – 46 у прямому ефірі та 18 у запису

Чемпіонат світу-2022 з футболу в Україні транслюватимуть «Суспільне» та «Megogo». Про це повідомляє «Главком».

«Суспільне» покаже всі матчі турніру – 46 у прямому ефірі та 18 у запису. Медіасервіс «Megogo» надасть доступ до всіх прямих трансляцій.

Дивитися матчі на «Суспільному» можна буде: на сайті «Суспільне Спорт», а також на місцевих телеканалах «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Полтава» тощо). Також будуть доступні радіотрансляції в ефірі «Радіо Промінь».

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Крім показу поєдинків, на платформах «Суспільного» та «Megogo» виходитиме додатковий контент: огляди матчів, ексклюзивні матеріали з Катару, щоденні дайджести, інформаційно-аналітичні студії.

Нагадаємо, Чемпіонат світу-2022 триватиме до 18 грудня. У турнірі візьмуть участь 32 національні команди. Збірна України, на жаль, не змогла пробитися на мундіаль.

Раніше повідомлялось, що президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.

Відзначимо, що УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.

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