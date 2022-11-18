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Контракт ФІФА під загрозою: Катар хоче заборонити продаж пива на стадіонах

Юрій Лящук
glavcom.ua
Контракт ФІФА під загрозою: Катар хоче заборонити продаж пива на стадіонах
Пиво марки Budweiser мали продавати у Катарі під час турніру
фото ілюстративне

Заборона ставить під загрозу багатомільйонний контракт ФІФА з Budweiser

Влада Катару тисне на ФІФА, щоб під час матчі ЧС-2022 заборонили продаж пива на стадіонах. Про це повідомляє The Times.

За даними джерела, вже сьогодні можуть оголосити, що пиво на аренах під час ігор продавати не будуть. Це ставить під загрозу багатомільйонний контракт ФІФА з Budweiser.

Згідно з угодою, пиво цієї марки мали продавати у Катарі під час турніру. Якщо цього не буде зроблено, то ФІФА порушить контракт.

Чемпіонат світу стартує 20 листопада матчем Катар – Еквадор.

Раніше стало відомо, хто в Україні транслюватиме Чемпіонат світу з футболу.

Раніше повідомлялось, що президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.

Відзначимо, що УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.

Читайте також: Дуа Ліпа відмовилася виступати на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА ЧС-2022 Катар стадіон пиво

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