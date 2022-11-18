Контракт ФІФА під загрозою: Катар хоче заборонити продаж пива на стадіонах

Пиво марки Budweiser мали продавати у Катарі під час турніру

Заборона ставить під загрозу багатомільйонний контракт ФІФА з Budweiser

Влада Катару тисне на ФІФА, щоб під час матчі ЧС-2022 заборонили продаж пива на стадіонах. Про це повідомляє The Times.

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За даними джерела, вже сьогодні можуть оголосити, що пиво на аренах під час ігор продавати не будуть. Це ставить під загрозу багатомільйонний контракт ФІФА з Budweiser.

Згідно з угодою, пиво цієї марки мали продавати у Катарі під час турніру. Якщо цього не буде зроблено, то ФІФА порушить контракт.

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