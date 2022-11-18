Контракт ФІФА під загрозою: Катар хоче заборонити продаж пива на стадіонах
Заборона ставить під загрозу багатомільйонний контракт ФІФА з Budweiser
Влада Катару тисне на ФІФА, щоб під час матчі ЧС-2022 заборонили продаж пива на стадіонах. Про це повідомляє The Times.
За даними джерела, вже сьогодні можуть оголосити, що пиво на аренах під час ігор продавати не будуть. Це ставить під загрозу багатомільйонний контракт ФІФА з Budweiser.
Згідно з угодою, пиво цієї марки мали продавати у Катарі під час турніру. Якщо цього не буде зроблено, то ФІФА порушить контракт.
Чемпіонат світу стартує 20 листопада матчем Катар – Еквадор.
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