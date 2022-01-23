Спортсменка Тимановська, яка боялася за своє життя: «Я все ще жива»

Легкоатлетка мешкає в Польщі та відновлюється після травми

Білоруська легкоатлетка Крістіна Тимановська, яка опинилася в центрі скандалу на Олімпіаді в Токіо, впала зі штангою на тренуванні та зазнала травми. Про ушкодження вона розповіла в соцмережах.

«Не переживайте. Я все ще жива. Просто я впала зі штангою на тренуванні, одночасно підвернула ногу та вдарила спину. Незабаром повернуся», – написала Тимановська на своїй сторінці в соцмережах.

На Олімпіаді-2020 Тимановська мала виступити в бігу на 100 і 200 м. Вже в Японії її включили до складу естафети 4х400 м. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, оскільки не спеціалізується на цій дистанції. В результаті її спробували повернути на батьківщину, відкликавши заявку на участь у Іграх. Спортсменка боялася за своє життя, якщо повернеться в Білорусь. Міжнародний олімпійський комітет взяв ситуацію під контроль. Після того, що сталося, Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі.

Раніше білоруським спортсменам заборонили виїжджати на змагання за кордон.